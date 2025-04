Energetyzująca dawka nawilżenia i rozświetlenia

Linia Bielenda Recharge boost the energy powstała w odpowiedzi na niesłabnący trend pielęgnacji produktami wykorzystującymi witaminę C. Poszukiwanie nowych doświadczeń kosmetycznych doprowadziło ekspertów Laboratorium Bielenda do stworzenia autorskiego EnergyComplex. Kompleks energetyzujący w wysokim stężeniu (w zależności od produktu, od 5% do 15%) jest bogaty w: bioaktywną wodę z mandarynki, niacynamid, trehalozę, pantenol, witaminę C, sok z pomarańczy, taurynę, ekstrakt z cytryny, kwas poliglutaminowy oraz kwas ferulowy. Lekkie, żelowe oraz przyjemne w stosowaniu konsystencje spełniają najważniejsze i najbardziej pożądane funkcje – nawilżenia, rozświetlenia i przywrócenia naturalnego blasku. W skład linii wchodzi: żel oczyszczający do twarzy, mgiełka tonizująca, serum do twarzy, żel-krem do twarzy 4w1 oraz mgiełka ochronna na i pod makijaż SPF50. Produkty umożliwiają stworzenie pełnej pielęgnacyjnej rutyny na dzień i na noc.

Żel-krem nawilżająco-rozświetlający 4w1 z linii Bielenda Recharge boost the energy

Żel-krem nawilżająco-rozświetlający 4w1 to produkt, który sprawdzi się w pielęgnacji cery suchej i pozbawionej blasku. Lekka, żelowa formuła, nie obciąża, dogłębnie nawilża, wygładza, skutecznie rozświetla i przywraca naturalny blask, sprawia, że skóra wygląda promiennie. Bazą produktu, jest autorski kompleks energetyzujący EnergyComplex w stężeniu 10,5% składników, takich jak: witamina C, niacynamid, bioaktywna woda z mandarynki, kwas felurowy, sok z pomarańczy i tauryna. Formuła 4w1 zapewnia nawilżenie, rozświetlenie, tonizowanie i odświeżenie skóry.

Serum do twarzy nawilżająco-rozświetlające z linii Bielenda Recharge boost the energy

Serum do twarzy nawilżająco-rozświetlające to lekki produkt, który sprawdzi się w pielęgnacji cery suchej i pozbawionej blasku. Rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt, rozświetla, skutecznie nawilża i wygładza, nadaje skórze promienności. Formuła produktu została stworzona w oparciu autorski kompleks energetyzujący EnergyComplex w stężeniu 15%. W jego skład wchodzi: witamina C, niacynamid, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, bioaktywna woda z mandarynki, kwas poliglutaminowy, sok z pomarańczy i tauryna.

Mgiełka ochronna na i pod makijaż SPF 50 z linii Bielenda Recharge boost the energy

Mgiełka ochronna na i pod makijaż to lekki, niebielący produkt do codziennej, wysokiej ochrony skóry przed promieniowaniem UVA i UVB. Sprawdzi się w pielęgnacji każdej cery, nawet tej wrażliwej. Zawiera autorski kompleks energetyzujący EnergyComplex, w skład którego wchodzi: witamina C, niacynamid oraz sok z pomarańczy, bioaktywna woda z mandarynki. Można stosować ją bezpośrednio na skórę lub już po zrobieniu makijażu.

Żel oczyszczający nawilżająco-rozświetlający z linii Bielenda Recharge boost the energy

Żel oczyszczający nawilżająco-rozświetlający to produkt do mycia twarzy, który sprawdzi się w pielęgnacji cery odwodnionej i pozbawionej blasku. Skutecznie oczyszcza i odświeża skórę, pozostawia ją gładką, bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia. Jednocześnie dodaje energii i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Formuła oparta jest na autorskim kompleksie energetyzującym EnergyComplex, w skład którego wchodzi m.in.: bioaktywna woda z mandarynki, niacynamid, ekstrakt z cytryny, gliceryna, sok z pomarańczy i tauryna. Żel wspiera witalność skóry,poprawia jej kondycję, przywraca świeżość i nawilża.

Mgiełka tonizująca nawilżająco-rozświetlająca z linii Bielenda Recharge boost the energy

Mgiełka tonizująca nawilżająco-rozświetlająca to produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery odwodnionej i pozbawionej blasku. Odświeża i tonizuje skórę, nawilża, naturalnie rozświetla, dodaje energii i przygotowuje naskórek do dalszej pielęgnacji. Zawiera autorski kompleks energetyzujący EnergyComplex 5%, w którego skład wchodzi: bioaktywna woda z mandarynki, witamina C, ekstrakt z cytryny, trehaloza, pantenol, sok z pomarańczy, trehaloza. Mgiełkę można aplikować bezpośrednio na twarz lub na wacik, nie wymaga zmywania.

i Autor: materiały prasowe Bielenda

i Autor: materiały prasowe Bielenda