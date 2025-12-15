Oryginalny design, lokalna produkcja i jakość, której nie da się pomylić. Rover On Boards - polski outdoor z charakterem

Marka Rover On Boards powstała w 2023 roku, ale pierwsze produkty do sprzedaży trafiły w sezonie 2024/25. Za projektem stoi para - Weronika i Roman, którzy zainspirowani swoimi podróżami i miłością do outdooru, postanowili w 2023 roku stworzyć coś, czego im samym brakowało na stoku - odzież, która łączy funkcjonalność riderów z estetyką ludzi, którzy lubią wyróżniać się w tłumie. To propozycja dla osób, które świadomie wybierają - zarówno w życiu, jak i w modzie. Dla tych, którzy kochają góry, podróże, snowboard i niezależność, ale nie chcą wyglądać jak wszyscy. Dla ludzi, którzy wybierają rzeczy tworzone lokalnie, w małych seriach i z myślą o długich sezonach, a nie szybkich trendach.

W sezonie 2025/2026 Rover rozwija skrzydła i poszerza swoją oryginalną ofertę. Do kolekcji uniseksowych kurtek idealnych na snowboard czy narty dołączają dwa nowe modele inspirowane japońskim tatuażem i sztuką Wschodu. Dostępne wzory, w tym nowe motywy Dragon oraz Snake, to odważne, symboliczne kompozycje, które przyciągają wzrok. Jednocześnie kurtki pozostają w duchu funkcjonalności, nie tracąc tego co w sporcie najważniejsze - komfortu i wygody jazdy. Nowością są też spodnie, zaprojektowane tak, by pasowały do wszystkich modeli kurtek - dzięki temu można tworzyć kompletne zestawy, dopasowane do indywidualnego stylu. W tym sezonie kolekcję uzupełniają także kominy powstałe we współpracy z kultową już marką Buff – łącząc jakość techniczną i streetowy vibe.

Technologia spotyka indywidualność

Polska marka tworzy odzież dla tych, którzy świadomie wybierają styl i jakość - tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko logotypu. Jak mówią założyciele: „Nie chcemy, żeby wszyscy wyglądali tak samo. Chcemy, żeby nasi klienci czuli, że noszą coś z charakterem - coś, co naprawdę opowiada ich historię”. Rover On Boards stawia na wysoką jakość i krótkie serie. Produkty powstają w polskich szwalniach, co pozwala na kontrolę detali i dbałość o trwałość. Kurtki łączą zaawansowane parametry techniczne z wyrazistymi printami, które nie giną w tłumie na stoku. Dostępne 11 wzorów kurtek to doskonale wyprofilowane wykroje typu anorak, membrana o wodoodporności na poziomie 15 000 mm i oddychalność 15 000 g/m2/24, z dodatkową warstwą apretury na wierzchu, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę przed wodą. Warstwa ta działa jak tarcza, zwiększając trwałość i utrzymując suchość nawet podczas intensywnego deszczu czy śnieg. Wszystkie modele posiadają także elementy niezbędne dla zachowania komfortu aktywnego spędzania czasu - wodoodporne zamki, wywietrzniki, kieszenie czy osłony na nadgarstki. W tym sezonie do oferty marki dołączają uniwersalne spodnie, które można dopasować do wszystkich kurtek oraz buffy stworzone we współpracy z marką Buff. Wszystkie produkty są unisex, co idealnie wpisuje się w ideę wolności, która przyświeca marce od początku.

Dla tych, którzy chcą się wyróżnić

Każdy wzór powstaje we współpracy z artystami, którzy przekładają inspiracje podróżami i przyrodą na język grafiki. W tym sezonie Rover kieruje się ku Japonii - z jej symboliką, ruchem i naturą, które idealnie pasują do filozofii marki: równowagi między spokojem a dzikością.

Co dalej?

Rover On Boards planuje rozwijać kolekcję o kolejne akcesoria i współprace, jednocześnie pozostając wiernym zasadzie „mniej, ale lepiej”. To dobry moment, by odkryć, że outdoor też może mieć osobowość!

i Autor: Rover On Boards/ Materiały prasowe

i Autor: Rover On Boards/ Materiały prasowe