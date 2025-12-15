Przejmujący pogrzeb Marka Kubaczki. Brat nie powstrzymał emocji: "Chcę wierzyć, że jeszcze się spotkamy"

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-15 10:25

Ta historia pokazuje bezwzględność przestępczego świata. 34-letni Marek Kubaczka został porwany i bestialsko zamordowany. Jego ciało ukryto w obcym grobie. Śledczym w końcu udało się ustalić, jaki los spotkał katowiczanina, dlatego mężczyzna mógł wreszcie spocząć wśród swoich bliskich w rodzinnej miejscowości. Ofiarę okrutnego przestępstwa pożegnał jego brat. - Żegnając Cię dziś, chcę wierzyć, że jeszcze kiedyś się spotkamy, a nasze drogi znów się przetną - napisał pan Adam.

  • Marek Kubaczka z Katowic został porwany 19 września 2025 r., a następnie torturowany i zamordowany. Jego ciało porywacze ukryli w przypadkowym grobie na cmentarzu w miejscowości Żytno.
  • W sobotę, 13 grudnia, odbył się pogrzeb 34-latka na cmentarzu przy ul. Józefowskiej w Katowicach. Mężczyzna spoczął w rodzinnym grobowcu.
  • "Żegnając Cię dziś, chcę wierzyć, że jeszcze kiedyś się spotkamy, a nasze drogi znów się przetną" - napisał brat Marka Kubaczki.

Pogrzeb Marka Kubaczki. Wzruszające słowa brata

W sobotnie przedpołudnie (13 grudnia) odbył się pogrzeb Marka Kubaczki. Na cmentarzu przy ul. Józefowskiej w Katowicach zebrała się rodzina i przyjaciele, by pożegnać brutalnie zamordowanego mężczyznę. Trumna z jego ciałem spoczęła w rodzinnym grobowcu, gdzie pochowani są jego przodkowie.

Grób utonął w morzu kwiatów i zniczy. Głos po uroczystości zabrał brat ofiary, pan Adam. - Żegnając Cię dziś, chcę wierzyć, że jeszcze kiedyś się spotkamy, a nasze drogi znów się przetną. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojego brata zapamiętajcie go takim, jakim go znaliście i wspominajcie dobrze – napisał w poruszającym wpisie.

Polecany artykuł:

Potworna zbrodnia w Chełmie Śląskim. Zabił Michała i przeciął na pół

Dariusz N. zatrzymany w Czechach. Dlaczego ciało Marka ukryto akurat w Żytnie?

Prokuratura Okręgowa w Katowicach nie ma wątpliwości, że za zbrodnią stoją osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Śledczy wiążą porwanie i zamordowanie Marka z jego wcześniejszymi znajomościami w tym hermetycznym i niebezpiecznym świecie. Główne podejrzenia padają na Dariusza N., 44-letniego kibola GKS-u Katowice, postać doskonale znaną organom ścigania. To on jest oskarżony o zabójstwo 19-letniego Dominika Koszowskiego w sierpniu 2016 roku. Nastolatek został wówczas śmiertelnie ugodzony nożem podczas bójki.

Dariusz N. po tamtej zbrodni uciekł z kraju. Został namierzony i zatrzymany dopiero po kilkunastu miesiącach w Hiszpanii, gdzie zajmował się przemytem narkotyków. W jego pierwszym procesie zapadł wyrok 25 lat więzienia, jednak Sąd Apelacyjny uchylił go i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Co szokujące, po kilku latach sąd zwolnił go z aresztu tymczasowego. Mimo zakazu opuszczania kraju, Dariusz N. niedawno został zatrzymany przez czeską policję w Ostrawie. Posługiwał się fałszywymi danymi i ponownie był zamieszany w handel narkotykami. Polska prokuratura złożyła już wniosek o jego ekstradycję.

Wybór miejsca ukrycia zwłok Marka Kubaczki również nie wydaje się przypadkowy. Dariusz N. pochodzi z okolic Żytna, a jego rodzina wciąż mieszka w sąsiedniej wsi. Mógł więc doskonale wiedzieć, że oddalony od zabudowań cmentarz to idealne miejsce, by spróbować ukryć ślady makabrycznej zbrodni.

Super Express Google News
Pogrzeb Marka Kubaczki
11 zdjęć
Marek Kubaczka spoczął w Katowicach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PSEUDOKIBICE
KATOWICE
POGRZEB