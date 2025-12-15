18 tys. zł miesięcznie i praca od 8 do 16. Taka oferta w Bielsku-Białej

18 tysięcy złotych brutto i praca od poniedziałku do piątku w stałych godzinach? Taka oferta trafiła do publicznego rejestru i dotyczy spółki komunalnej w Bielsku-Białej. Szukają dyrektora ds. operacyjnych, a w ogłoszeniu liczą się kompetencje - bez "sztywnego" ograniczenia wieku.

18 tys. zł w spółce komunalnej. Takiej oferty dawno nie było

Oferty pracy z wynagrodzeniem "jak z korporacji" zwykle kojarzą się z prywatnym biznesem. Tymczasem w publicznych ogłoszeniach pojawiła się propozycja z zupełnie innej półki: spółka komunalna z Bielska-Białej szuka Dyrektora ds. Operacyjnych i deklaruje pensję od 18 000 zł brutto miesięcznie. 

Umowa o pracę, jedna zmiana i konkretne godziny

Z ogłoszenia wynika, że pracodawca oferuje klasyczne warunki, ale z "dyrektorskim" poziomem odpowiedzialności:

  • wynagrodzenie: od 18 000 zł brutto miesięcznie,
  • pełny etat (40 godzin tygodniowo),
  • system jednozmianowy,
  • godziny pracy: 8:00–16:00, od poniedziałku do piątku,
  • start: 2 stycznia 2026 r.,
  • na początku okres próbny (3 miesiące).

Co ważne dla wielu kandydatów: w treści ogłoszenia nie ma mowy o limitach wieku czy wymaganiu "młodego zespołu" - liczą się kompetencje i doświadczenie.

Dyrektor operacyjny w Bielsku-Białej

Stanowisko dotyczy zarządzania codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o profilu technicznym. W praktyce chodzi o "serce" organizacji: planowanie i dowożenie działań operacyjnych, pilnowanie procesów, kosztów, wskaźników, koordynację zespołów i współpracę z innymi obszarami firmy. W ogłoszeniach tego typu podkreśla się też udział w projektach i usprawnieniach oraz dbanie o zgodność działań z procedurami i przepisami.

Wymagania kandydata:

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na portalu oferty.praca.gov.pl, idealny kandydat powinien:

  • być po studiach wyższych,
  • mieć min. 5-letni staż na podobnym stanowisku,
  • posiadać silne kompetencje organizacyjne, przywódcze i analityczne.

Kim jest pracodawca? To spółka od gospodarki odpadami

Oferta dotyczy Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – spółki obsługującej system gospodarki odpadami w regionie. Zakład działa na rzecz Bielska-Białej oraz okolicznych gmin i opisuje swoją działalność jako nastawioną na ograniczanie składowania i maksymalizowanie odzysku. W ostatnich miesiącach spółka informowała też np. o rozwoju infrastruktury dla mieszkańców.

