Spółka komunalna z Bielska-Białej poszukuje Dyrektora ds. Operacyjnych, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Kandydatom proponowane jest wynagrodzenie 18 tys. zł brutto miesięcznie oraz praca od poniedziałku do piątku w stałych godzinach 8:00-16:00.

Dowiedz się, jakie kompetencje są kluczowe na tym stanowisku i dlaczego oferta ta wyróżnia się na tle innych propozycji z sektora publicznego.

18 tys. zł w spółce komunalnej. Takiej oferty dawno nie było

Oferty pracy z wynagrodzeniem "jak z korporacji" zwykle kojarzą się z prywatnym biznesem. Tymczasem w publicznych ogłoszeniach pojawiła się propozycja z zupełnie innej półki: spółka komunalna z Bielska-Białej szuka Dyrektora ds. Operacyjnych i deklaruje pensję od 18 000 zł brutto miesięcznie.

Umowa o pracę, jedna zmiana i konkretne godziny

Z ogłoszenia wynika, że pracodawca oferuje klasyczne warunki, ale z "dyrektorskim" poziomem odpowiedzialności:

wynagrodzenie: od 18 000 zł brutto miesięcznie,

pełny etat (40 godzin tygodniowo),

system jednozmianowy,

godziny pracy: 8:00–16:00, od poniedziałku do piątku,

start: 2 stycznia 2026 r.,

na początku okres próbny (3 miesiące).

Co ważne dla wielu kandydatów: w treści ogłoszenia nie ma mowy o limitach wieku czy wymaganiu "młodego zespołu" - liczą się kompetencje i doświadczenie.

Dyrektor operacyjny w Bielsku-Białej

Stanowisko dotyczy zarządzania codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o profilu technicznym. W praktyce chodzi o "serce" organizacji: planowanie i dowożenie działań operacyjnych, pilnowanie procesów, kosztów, wskaźników, koordynację zespołów i współpracę z innymi obszarami firmy. W ogłoszeniach tego typu podkreśla się też udział w projektach i usprawnieniach oraz dbanie o zgodność działań z procedurami i przepisami.

Wymagania kandydata:

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na portalu oferty.praca.gov.pl, idealny kandydat powinien:

być po studiach wyższych,

mieć min. 5-letni staż na podobnym stanowisku,

posiadać silne kompetencje organizacyjne, przywódcze i analityczne.

Kim jest pracodawca? To spółka od gospodarki odpadami

Oferta dotyczy Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – spółki obsługującej system gospodarki odpadami w regionie. Zakład działa na rzecz Bielska-Białej oraz okolicznych gmin i opisuje swoją działalność jako nastawioną na ograniczanie składowania i maksymalizowanie odzysku. W ostatnich miesiącach spółka informowała też np. o rozwoju infrastruktury dla mieszkańców.