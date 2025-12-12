Nowa pogoda na święta Bożego Narodzenia 2025. Coraz mniej niewiadomych. Pokazali konkretne liczby

Nowa prognoza pogody na Boże Narodzenie 2025. Białe święta, czy zima w odwrocie?

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, więc powoli klaruje nam się sytuacja pogodowa w naszym kraju. Zwolennicy białych świąt i ocieplenia prześcigają się na argumenty i mają nadzieję, że "ich będzie na wierzchu". Jak na razie więcej powodów do zadowolenia mają ci, którzy nie lubią siarczystych mrozów i intensywnych opadów śniegu. Analiza prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz modelu ECMWF wskazuje, że na termometrach przeważać będą plusowe temperatury. Szczegóły widać na zamieszczonych grafikach. Spójrzmy na 52. tydzień:

Pogoda na Wigilię, 25 i 26 grudnia. Temperatury na plusie i brak śniegu?

Powyższe wartości zostały uśrednione, a szczegółowe prognozy średnioterminowe na Wigilię i oba dni świąteczne są jeszcze mniej optymistyczne dla fanów zimy. Termometry w ciągu dnia pokażą od 2 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju, do nawet 6 stopni Celsjusza na północy i przy zachodniej granicy. Na południu i na południowym wschodzie kraju jest szansa na deszcz ze śniegiem, ale na trwałe zabielenie klimatu raczej nie mamy co liczyć. Delikatny mróz w ciągu dnia to kwestia ostatnich dni 2025 roku.

IMGW prognozuje, że w dniach 22-28 grudnia, we wszystkich rejonach Polski suma opadów powinna się mieścić w zakresie normy wieloletniej. Wyjątkami są tylko Zachodnie Pomorze, Warmia i Mazury oraz Podlasie, gdzie może to być tydzień suchy. Jeśli nie zajdą diametralne zmiany, to w święta nie będzie z czego ulepić bałwana. Określenia "zima stulecia" i tym podobne będą używane tylko przy okazji wspominania dawnych czasów.

Na ten moment w prognozach długoterminowych nie widać nadejścia srogiej zimy. W styczniu i lutym zarówno temperatury, jak i opady mają się mieścić w zakresie normy wieloletniej. Fani tej pory roku muszą liczyć, że Polacy dostaną przynajmniej kilkudniowe, śnieżne i mroźne akcenty. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

