Olejnik zaszalała z makijażem, a Torbicka była bezbłędna. Dobrosz-Oracz natomiast postanowiła być eko! Wręczenie Nagrody Mariusza Waltera

27 lutego 2026 roku w warszawskim POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się gala wręczenia Nagrody Mariusza Waltera. Wyróżnienie, powołane przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów, trafia do osób i zespołów, które w szczególny sposób wpływają na jakość i rozwój polskich mediów. Uroczystość zgromadziła czołowych dziennikarzy, ludzi kultury oraz przedstawicieli świata telewizji.

Monika Olejnik postawiła na czerwoną suknię

Na ściance nie mogło zabraknąć Moniki Olejnik. Dziennikarka postawiła na mocny makijaż i dopracowaną stylizację, która wyraźnie odcinała się od minimalistycznych trendów dominujących tego wieczoru. Jak zwykle przyciągała uwagę pewnością siebie. Do zdjęć pozowała m.in. w towarzystwie ukochanego.

Klasa i doświadczenie - Dowbor oraz Torbicka

Wśród zaproszonych gości pojawiła się również Katarzyna Dowbor, która wybrała elegancki, błękitny garnitur o kroju oversize.

Uwagę fotoreporterów przyciągała także Grażyna Torbicka. Znana z wyczucia stylu i klasycznych wyborów modowych, i tym razem postawiła na prostotę i szyk. Odziana w czarny, dopasowany garnitur wyglądała niezwykle profesjonalnie. Tym bardziej, że to ona miała przyjemność poprowadzić galę. Jej obecność bez wątpienia dodała wydarzeniu prestiżu - Torbicka od lat uchodzi za jedną z najbardziej eleganckich postaci polskich mediów.

Na czarne kreacje postawiły także Joanna Przetakiewicz, Joanna Kryńska, czy żona Krzysztofa Ibisza - Joanna Kudzbalska.

Justyna Dobrosz-Oracz w sukience z ramówki TVP

Na gali pojawili się także m.in. Justyna Dobrosz-Oracz, która zdecydowała się na odważniejszą, błyszczącą kreację z wycięciami. Dziennikarka postanowiła być eko, gdyż zaledwie kilka dni wcześniej miała na sobie tę samą suknię podczas prezentacji wiosennej oferty programowej TVP.

Elegancja w roli głównej

Choć nie zabrakło modowych akcentów i bardziej odważnych wyborów, większość gości postawiła na klasykę - dominowały czarne suknie, garnitury i subtelne dodatki. Atmosfera była uroczysta, a w centrum uwagi pozostawała idea nagrody i pamięć o Mariuszu Walterze, jednym z najważniejszych twórców współczesnych polskich mediów.

Kto tym razem zachwycił najbardziej? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

