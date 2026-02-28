Włóż to do sadzonek z pomidorami. Domowy sposób na grube korzenie i pędy, które latem utrzymają kilogramy pomidorów. Nawożenie sadzonek pomidorów w rozsadzie

Marzec to idealny czas na wysiew pomidorów, szczególnie odmian o długim okresie wegetacji, aby zapewnić im obfite owocowanie.

Marzec i kwiecień to miesiące wzrostu oraz sadzenia roślin. W pierwszej kolejności należy zająć się sadzonkami w rozsadzie. Ogrodnicy wskazują, że w marciu do rozsady sadzi się warzywa długim okresie wegetacji, takie jak pomidory. W zależności od odmiany wysiew pomidorów zaczyna się wraz z końcem lutego i trwa do początku kwietnia. Najwcześniej wywiewa się odmiany takie jak Reniro F1 czy Lianne F1. Ważne, aby nie spóźnić się z wysiewem. Sadzonki posadzone po terminie 15 kwietnia mogą nie zdążyć z kwitnieniem oraz owocowaniem przed końcem sezonu wegetacyjnego. Jeżeli planujesz przesadzić pomidory do gruntu to zrób to po 15 maja. Zimna Zośka to w polskiej pogodzie termin, po którym nie występują już przymrozki, a rośliny swobodnie wzrastają.

Wysiew pomidorów to dobry moment na ich pierwsze wsparcie. Nawożenie sadzonek w rozsadzie można rozpocząć od razu. Można również przed wysiewem nasion włożyć do doniczek wysuszone skorupki po jajkach. Dzięki temu pomidory już od pierwszych dni będą miały lepszy dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych. Skorupki po jajkach zawierają bowiem wapń, który chroni przed chorobami i wspiera prawidłowy rozwój sadzonek. Jego zawartość pozwala na szybszy wzrost oraz lepsze kwitnienie w sezonie. Dodatkowo jajka spulchniają glebę przez co lepiej absorbuje ona składniki nawozów oraz magazynuje wodę.

Jeżeli planujesz sadzić pomidory do gruntu warto je wysiewać do nieco wyższych doniczek. Dzięki temu sadzonki wytworzą grubsze korzenie i pędy, co będzie miało przełożenie na szybsza adaptację roślin do gruntu.

Jak wysiewać pomidory do rozsady?

Aby prawidłowo wysiać pomidory na rozsadę, należy przygotować odpowiednie podłoże – najlepiej specjalną ziemię do siewu lub mieszankę torfu z piaskiem. Nasiona wysiewa się do skrzynek lub wielodoniczek na głębokość około 0,5-1 cm, zachowując odstępy 2-3 cm między nasionami. Po wysiewie delikatnie podlewamy i przykrywamy pojemnik folią lub szybą, aby zapewnić wysoką wilgotność i stabilną temperaturę około 20-25°C.