Gdy tylko pomidory wypuszczą listki podlewaj je tym naparem prosto z kuchni. Wzmacnia łodygi i sprawia, że pomidory szybciej rosną. Nawóz do sadzonek pomidorów

Wiosna to idealny czas na siew pomidorów – dowiedz się, kiedy i jak przygotować sadzonki.

Zadbaj o odpowiednie warunki i przepikuj siewki, by zapewnić im zdrowy start.

Odkryj sekretny składnik, który sprawi, że Twoje sadzonki pomidorów będą silne i bujne!

Koniec zimy oznacza początek sezonu ogrodniczego. Dotyczy on nie tylko pielęgnacji roślin w gruncie, ale także wysiewu i nawożenia sadzonek szykowanych do rozsady. Jako pierwsze sadzi się warzywa o długim okresie wegetacji, takie jak pomidory. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem jest połowa marca aż do początku kwietnia. Nieco wcześniej, bo już pod koniec lutego możesz sadzić niektóre wczesne odmiany, takie jak Reniro F1 czy Lianne F1. Ważne, by nie przekroczyć terminu połowy kwietnia ponieważ owoce mogą nie zdążyć dojrzeć. Aby pomidory w rozsadzie się przyjęły potrzebne jest ciepło w mieszkaniu, temperatury na poziomie 22 stopni Celsjusza, a także duże słońca.

Jak wysiewać pomidory do rozsady?

Na początku przygotuj doniczki lub specjalne pojemniki na sadzonki i napełnij je ziemią. Podłoże delikatnie ugnieć dłonią, a następnie zacznij wkładać nasiona. Zaleca się sadzenia po dwa nasiona co trzy centymetry. Może się zdarzyć, że jedno nie wykiełkuje, a jeżeli pojawią się dwie sadzony to usuwamy słabszą siewkę. Po włożeniu nasion ugniatamy wszystko i zasypuje niewielką warstwą ziemi. Na koniec delikatnie zraszamy wodą. Pamiętaj, że strumień wody nie może być zbyt intensywny ponieważ mógłby wypłukać nasiona. Tak przygotowane pojemniki z nasionami stawiamy w jasnym i ciepłym miejscu. Gdy pomidory zaczną kiełkować i pojawią się pierwsze liście na sadzonki należy je przepikować. Ostrożnie wyjmujemy sadzonki i przesadzamy do nowego podłoża z większą powierzchnią. Pojemnik powinien mieć na dnie otwór, który ograniczy ryzyko gnicia korzeni. Pomidory sadzimy do grunty po zimnej Zośce, czyli 15 maja.

Podlewaj tym sadzonki pomidorów, a łodygi będą grube i mięsiste

Napar z liści laurowych, znany przede wszystkim jako aromatyczna przyprawa, okazuje się być również cennym sprzymierzeńcem w uprawie sadzonek pomidorów. Stosowanie go jako naturalnego nawozu to prosty i ekologiczny sposób na wspieranie ich wzrostu i odporności. Wystarczy zalać kilka liści wrzącą wodą, ostudzić i rozcieńczonym roztworem podlewać młode rośliny, dostarczając im cennych składników odżywczych. Liście wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis), z których przygotowuje się napar, są bogate w szereg związków, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój sadzonek pomidorów. Zawierają one między innymi witaminy z grupy B, witaminę A i C, a także minerały takie jak potas, magnez, wapń, żelazo i cynk. Ponadto, wawrzyn jest źródłem olejków eterycznych, które posiadają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co może chronić młode rośliny przed chorobami. Dzięki bogactwu składników odżywczych, napar z liści laurowych może stymulować sadzonki pomidorów do silniejszego wzrostu, wzmacniać ich system korzeniowy i poprawiać ogólną kondycję. Potas wspiera kwitnienie i owocowanie, magnez jest kluczowy dla fotosyntezy, a wapń wzmacnia ściany komórkowe. Dodatkowo, właściwości antyseptyczne wawrzynu mogą pomóc w walce z patogenami glebowymi, co jest szczególnie ważne w początkowej fazie wzrostu roślin, czyniąc je bardziej odpornymi na stres i choroby.