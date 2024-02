Kiedy siać pomidory? Ogrodnik radzi jak zrobić własne rozsady, by pomidory obficie owocowały

Według kalendarza można siać pomidory już na przełomie lutego i marca. Ogrodnicy zaznaczają, że na produkcję rozsady pomidorów potrzepujemy około 60 dni. Jeśli chcemy, by rośliny dobrze rosły musimy zwrócić uwagę na jakość nasion, podłoże oraz odpowiednie światło i temperaturę.

Kiedy siać pomidory? Ogrodnicy radzą jak przygotować rozsadę w domu na parapecie

Jak pisaliśmy wyżej, pomidory można wysiewać na przełomie lutego i marca, jednak według ogrodników najlepiej zrobić to w połowie marca a najpóźniej około 22 marca. Działkowcy, którzy przegapili termin, wysiewają pomidory także w kwietniu, jednak wtedy istnieje ryzyko słabo rosnącej rozsady. Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość rozsady są nasiona. Stare, wysuszone lub uszkodzone przez patogeny będą miały ograniczoną zdolność kiełkowania, a siewki mogą być zniekształcone i karłowate niezdolne do owocowania. Dlatego kupujmy nasiona z dobrego źródła, zaprawione z zachowanym terminem ważności. Kolejny punkt to podłoże. Do przygotowania rozsady nie nadaje się ziemia z ogrodu a ni uniwersalna kwiatowa. Uboga w składniki odżywcze, zbyt sucha lub skażona gleba sprawi, że podatne na choroby siewki, zamiast rosnąć, zmarnieją. Dlatego najlepiej kupić gotowe podłoże przeznaczone do rozsady. Jest ono sterylne i bogate w składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin.

Jak siać pomidory w domu. Ile nasion? Sianie pomidorów krok po kroku

Nasiona można wysiewać do skrzynek, doniczek lub specjalnych pojemników, które napełniamy ziemią po brzegi. Podłoże lekko ugniatamy ręką, następnie układamy nasiona — zazwyczaj po dwa, co trzy centymetry. Czasami jedno może nie wykiełkować, a jeśli wykiełkują oba, zostawiamy silniejszą siewkę. Następnie delikatnie wciskamy nasiona w ziemię na około 0,5 cm i przysypujemy. Na koniec delikatnie zraszamy. Gdybyśmy podlewali tradycyjnie, strumień wody mógłby wypłukać nasiona. Tak przygotowane pojemniki ustawiamy w jasnym miejscu, gdzie temperatura ma około 25 st. C. Gdy pomidory wykiełkują, obniżamy temperaturę do 19 st. C w dzień i 15 st. C w nocy. Nie zapominamy o spryskiwaniu podłoża. Gleba nie może być sucha.Gdy rozwinie się pierwszy liść siewki, pomidora trzeba przepikować. Ostrożnie wyjmujemy drobne roślinki (tak by nie uszkodzić delikatnych korzeni) i wsadzamy do nowego podłoża z większą przestrzenią. Każdy pojemnik powinien mieć otwór na dnie, co ograniczy ryzyko gnicia korzeni i występowania chorób grzybowych. Rozsadę można przenieść na parapet z dostępem do południowego światła. Trzeba jednak uważać na przeciągi i nie zapominać o systematycznym podlewaniu.

