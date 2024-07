Latem włóż do butów tę przyprawę. W kilka godzin pochłonie wilgoć i zniweluje zapach potu. Dlaczego warto wkładać liście laurowe do butów?

Wlewam 100 ml do ciepłej wody i myję panele laminowane. Odzyskują blask i są czyste. Mycie paneli

Latem nasze stopy narażone są na działanie warunków atmosferycznych. Wysokie temperatury oraz wilgoć sprawiają, że stopy bardziej się pocą. Dodatkowo latem często chodzi się bez skarpetek. Pot i brzydkie zapachy przenikają do butów. Nie każdy rodzaj obuwa można prać w pralce. Warto znać triki, które pomogą szybko odświeżyć buty. Tutaj właśnie z pomocą przychodzą liście laurowe. Po powrocie do domu włóż kilka listków laurowych do każdego buta i zostaw je tam na całą noc. Wawrzyn bogaty jej w olejki eteryczne, które niwelują brzydkie zapachy i sprawiają, że zapach potu i wilgoci znika. Liście laurowe posiadają również właściwości pochłaniania wilgoci.

Liście laurowe - nietypowe właściwości

Wawrzyn od setek lat uchodzi za roślinę magiczną. Dawniej przypisywano mu wiele nadnaturalnych właściwości. Wierzono, że liście laurowe przynoszą szczęście i wykorzystywano je w obrządkach rytualnych. Dzisiaj liście laurowe słyną przede wszystkim ze swojego zastosowania w kuchni. To jednak nie jedyne, co możemy z nimi zrobić. Liście laurowe można palić w formie kadzideł. Taka aromaterapia łagodzi stres i koi nerwy. Liście laurowe wspomagają redukcję napięć oraz poprawiają koncentrację. Jesienią i zimą palone liście laurowe dobrze wpływają na drogi oddechowe. Liście laurowe świetnie redukują brzydkie zapachy i mogą być stosowane jako naturalne odświeżacze do ubrań i butów.

