Wrzuć kilka gałązek do każdej szafki z ubraniami. Już po kilku dniach ciuchy będą wybornie pachnieć. Koniec z wilgocią i stęchlizną. Perfumowanie ubrań

Sposób na perfumowanie ubrań. Włóż do szafki lub szuflady liście tej rośliny

Pachnące ubrania wyjęte z szafy poprawiają komfort ich noszenia. Sztuczne zapachy do ubrań nie zawsze się jednak sprawdzą. Dla osób z bardzo wrażliwą skórą i alergiami mogą jedynie powodować podrażnienia. W ostatnim czasie na popularności zyskują naturalne sposoby na perfumowanie ubrań. Są one bezpieczniejsze dla skóry i równie skuteczne. Wśród najczęściej polecanych domowych zapachów do szaf wymienia się liście laurowego oraz lawendę. Liście laurowe bogate są w olejki eteryczne, które sprawiają, że ubrania pięknie pachną. Dodatkowo posiadają one właściwości odstraszające mole i redukujące wilgoć. Najlepiej wykorzystać świeże liście wawrzynu. Pachną one bardziej intensywnie i przed dłuższy czas. Wystarczy już 5 liści laurowych włożonych do szafy, a ubrania zaczną pięknie pachnieć. Liście laurowe świetnie sprawdzą się również jako domowe kadzidła. Palenie liści laurowych redukuje stres i łagodzi napięcia. Ich zapach koi zszargane nerwy, a w sezonie jesienno-zimowym wspomaga pracę układu oddechowego.

Lawenda często wykorzystywana jest jako zapach do szafy. Jej delikatny aromat świetnie odświeża ciuchy i sprawia, że przed ługi czas pachną one kwiecistą łąką. Zapach lawendy redukuje stres i wspomaga zasypianie. Co ciekawe, aromat lawendy potrafi utrzymać się nawet przez jeden rok. Wymieszaj lawendę i liście laurowe, włóż je do szafy i ciesz się pięknym zapachem ubrań.

