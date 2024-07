Kup w aptece za grosze i podlej róże. Kwiaty będą kwitły jak szalone. Pielęgnacja róż w ogrodzie

Wsyp sodę oczyszczoną w to miejsce w pralce, a będzie higienicznie czysta i pachnąca. Wiele osób robi to źle i hoduje pleśń w urządzeniu. Sposób na czyszczenie pralki sodą

Jednym z domowych nawozów, dzięki którym róże długo i obficie kwitną, jest mikstura z drożdży piekarskich. Wystarczy rozkruszyć kostkę (100 g) drożdży piekarskich i zalać ją dziesięcioma litrami ciepłej, ale nie gorącej wody. Całość dokładnie wymieszać i pozostawić na trzy dni, tak by zaszedł proces naturalnej fermentacji. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. Trzeba go jednak rozcieńczyć w proporcjach 1:5, czyli litr nawozu na pięć litrów wody. Takim preparatem podlewamy róże raz na dwa tygodnie, przez cały okres kwitnienia. Pierwsze efekty zauważymy już po kilkunastu dniach. Warto jednak pamiętać, że nadmierne podlewanie taką odżywką może doprowadzić do nadmiernego rozrostu korzeni, dlatego lepiej nie przesadzać z dawkowaniem. Nawóz do róż, można także przygotować z olejku rycynowego, który kupimy w większość aptek za około 3 zł.

Olejek rycynowy ma wiele zastosowań w medycynie i kosmetyce, ale działa także w ogrodzie. Ochroni róże przed szkodnikami oraz wzmocni liście, korzenie i pobudzi do kwitnienia. Olejek ma także właściwości regeneracyjne, więc sprawdzi się również w przypadku nadwiędłych i zmęczonych roślin. Żeby przygotować miksturę, potrzebujemy jedną łyżeczkę olejku na litr wody. Składniki przelewamy do butelki z zakrętką i energicznie mieszamy. Takim roztworem podlewamy róże raz w miesiącu. Ważne, żeby wstrząsnąć butelką kilka razy przed podlewaniem kwiatów. Dzięki tej odżywce róże będą wytwarzać nowe pąki i rozkwitać aż do późnej jesieni.

