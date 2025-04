Sandra Kubicka wyskoczyła z Leosiem na weekend do Dubaju. Internautki dały jej za to popalić

Widzowie "Pytania na śniadanie" mogą spodziewać się kolejnej niespodzianki. Już w kwietniu na antenie TVP2 pojawi się nowa para prowadzących: Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz. Informację jako pierwszy podał serwis Wirtualnemedia.pl. Choć dokładna data ich debiutu nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że nastąpi to jeszcze w kwietniu.

Lewandowska doceniona przez widzów

Anna Lewandowska od lat związana jest z redakcją programu, a telewidzowie znają ją głównie z prowadzenia segmentu "Czerwony dywan", poświęconego światu show-biznesu. Przełomowym momentem okazał się jednak jej występ w specjalnym wydaniu programu z okazji Dnia Kobiet – to właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się w roli współprowadzącej. Reakcje widzów były na tyle pozytywne, że TVP postanowiła zaprosić ją do stałego grona gospodarzy. Co ważne, Anna Lewandowska nie będzie już prowadzić "Czerwonego dywanu".

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie"

Nowym partnerem Anny Lewandowskiej w "Pytaniu na śniadanie" będzie Łukasz Kadziewicz – były siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz świata z 2006 roku. Po zakończeniu kariery sportowej w 2015 roku z powodzeniem działa w mediach. Jest komentatorem, prowadzi podcast "W cieniu sportu" w Onecie i występował w programach rozrywkowych, takich jak "Taniec z Gwiazdami" i z Małgorzatą Rozenek-Majdan w "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".

Nowe twarze w śniadaniówce to element szerszej strategii odświeżania formatu, którą realizuje nowa szefowa programu, Barbara Dziedzic. W ostatnich miesiącach doszło do wielu zmian personalnych – z programem rozstali się m.in. Piotr Wojdyło i Klaudia Carlos.

Aktualny skład prowadzących "Pytania na śniadanie"

Obecnie poranne pasmo TVP2 prowadzi pięć par:

Łukasz Nowicki i Joanna Górska

Katarzyna Pakosińska i Tomasz Tylicki

Beata Tadla i Robert El Gendy

Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz

Robert Stockinger i Krysia Sokołowska

Wkrótce do tej listy dołączą Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz. Czy ich obecność przyniesie programowi nową energię i jeszcze większe zainteresowanie widzów?

