Atak zimy. Odwołane zajęcia w szkołach na Pomorzu

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi zajęcia odwołano m.in. w Nowym Dworze Gdańskim. – W związku z zagrożeniem meteorologicznym oraz kryzysowymi sytuacjami występującymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, a mogącymi zagrażać zdrowiu i życiu, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiesza w dniu 12 stycznia 2026 roku zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański. W placówkach oświatowych będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, że dowozy szkolne 12 stycznia 2026 roku nie będą wykonywane – czytamy w komunikacie.

Podobną decyzję podjęły władze gminy Potęgowo w powiecie słupskim. – W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami śniegu, które znacząco utrudniają poruszanie się po drogach oraz stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, informujemy, że w dniu jutrzejszym - poniedziałek 12 stycznia - zajęcia dydaktyczne w szkołach w Gminie Potęgowo zostają odwołane. Autobusy szkolne nie będą kursować. Szkoły zapewnią jedynie opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych. Przedszkole oraz Gminny Żłobek będą otwarte i będą funkcjonować bez zmian. Prosimy jednak rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas dojazdu. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej – przekazał wójt Dawid Litwin.

Atak zimy daje w kość kierowcom. W niedzielę (11 stycznia) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występowało w aż 13 województwach. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.