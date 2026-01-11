Błoto pośniegowe i opady utrudniają ruch na drogach. Najnowsze dane od drogowców i synoptyków

Błoto pośniegowe utrudnia jazdę w trzynastu województwach, a drogowcy apelują o ostrożność.

Śnieg pada w całej Polsce z wyjątkiem jednego regionu, a IMGW prognozuje intensywne opady.

Wiatr do 110 km/h spowoduje zawieje i zamiecie. Dowiedz się, gdzie warunki będą najtrudniejsze.

W niedzielę (11 stycznia) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach:

podlaskim,

kujawsko-pomorskim,

pomorskim,

świętokrzyskim,

lubelskim,

łódzkim,

warmińsko-mazurskim,

wielkopolskim,

podkarpackim,

oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.

Według danych GDDKiA śnieg pada w całej Polsce z wyłączeniem woj. lubuskiego. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach.

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Za nami bardzo intensywna noc. W ciągu minionej doby, na naszej sieci sprzęt do zimowego utrzymania wyjeżdżał 3️⃣9️⃣4️⃣0️⃣ razy 🚜 🚛. Opady śniegu 🌨 i lokalna śliskość ❄️ możliwe w niemal całej Polsce. Zachowajcie ostrożność i dostosujcie… pic.twitter.com/fsTGoOJUFx— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) January 11, 2026

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę (11 stycznia) czekają nas opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5-7 cm, na północy miejscami o 15 cm, a wysoko w Karpatach do 20 cm. Uwaga, kierowcy! Podczas opadów widzialność może być przejściowo ograniczona do około 300 m. Najchłodniej w górach i na północnym wschodzie, tam nawet -8°C. Najcieplej, około zera, na północnym zachodzie i wybrzeżu.

- Wiatr umiarkowany, na południu i zachodzie okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu także dość silny i silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z północno-zachodni i północny. W Karpatach wiatr w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 110 km/h. Wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na południu i północy kraju - zapowiada IMGW.

