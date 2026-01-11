Błoto pośniegowe i opady utrudniają ruch na drogach. Najnowsze dane od drogowców i synoptyków

- Błoto pośniegowe utrudnia jazdę w trzynastu województwach, a drogowcy apelują o ostrożność.
- Śnieg pada w całej Polsce z wyjątkiem jednego regionu, a IMGW prognozuje intensywne opady.
- Wiatr do 110 km/h spowoduje zawieje i zamiecie. Dowiedz się, gdzie warunki będą najtrudniejsze.
W niedzielę (11 stycznia) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach:
- podlaskim,
- kujawsko-pomorskim,
- pomorskim,
- świętokrzyskim,
- lubelskim,
- łódzkim,
- warmińsko-mazurskim,
- wielkopolskim,
- podkarpackim,
- oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.
Według danych GDDKiA śnieg pada w całej Polsce z wyłączeniem woj. lubuskiego. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach.
Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę (11 stycznia) czekają nas opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5-7 cm, na północy miejscami o 15 cm, a wysoko w Karpatach do 20 cm. Uwaga, kierowcy! Podczas opadów widzialność może być przejściowo ograniczona do około 300 m. Najchłodniej w górach i na północnym wschodzie, tam nawet -8°C. Najcieplej, około zera, na północnym zachodzie i wybrzeżu.
- Wiatr umiarkowany, na południu i zachodzie okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu także dość silny i silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z północno-zachodni i północny. W Karpatach wiatr w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 110 km/h. Wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na południu i północy kraju - zapowiada IMGW.