Błoto pośniegowe i opady utrudniają ruch na drogach. Najnowsze dane od drogowców i synoptyków

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2026-01-11 9:42

Jak wynika z najnowszych informacji drogowców, w niedzielę (11 stycznia) błoto pośniegowe leży na drogach w trzynastu województwach. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a w ciągu ostatniej doby pracowało 3940 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Wyciągnęli 63-letnią maszynę do odśnieżania

  • Błoto pośniegowe utrudnia jazdę w trzynastu województwach, a drogowcy apelują o ostrożność.
  • Śnieg pada w całej Polsce z wyjątkiem jednego regionu, a IMGW prognozuje intensywne opady.
  • Wiatr do 110 km/h spowoduje zawieje i zamiecie. Dowiedz się, gdzie warunki będą najtrudniejsze.

W niedzielę (11 stycznia) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach:

  • podlaskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • pomorskim,
  • świętokrzyskim,
  • lubelskim,
  • łódzkim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • wielkopolskim,
  • podkarpackim,
  • oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.

Według danych GDDKiA śnieg pada w całej Polsce z wyłączeniem woj. lubuskiego. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę (11 stycznia) czekają nas opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5-7 cm, na północy miejscami o 15 cm, a wysoko w Karpatach do 20 cm. Uwaga, kierowcy! Podczas opadów widzialność może być przejściowo ograniczona do około 300 m. Najchłodniej w górach i na północnym wschodzie, tam nawet -8°C. Najcieplej, około zera, na północnym zachodzie i wybrzeżu.

- Wiatr umiarkowany, na południu i zachodzie okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu także dość silny i silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z północno-zachodni i północny. W Karpatach wiatr w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 110 km/h. Wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na południu i północy kraju - zapowiada IMGW.

