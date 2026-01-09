Jasnowidz Jackowski już wie, kiedy skończy się zima! Aż nas zmroziło od tych słów

Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa ponownie zabrał głos w sprawie, która emocjonuje Polaków. Tym razem skupił się na pogodzie. Kiedy skończy się atak zimy z mrozami i opadami śniegu?

Wróż podał konkretną datę, którą Polacy powinni mieć z tyłu głowy. Wygląda na to, że odetchniemy na długo przed startem kalendarzowej wiosny.

Szczegóły prognozy pogody i wypowiedzi jasnowidza Jackowskiego przekazujemy na se.pl.

Jasnowidz Jackowski o prognozie pogody. Kiedy skończy się atak zimy?

-10 stopni Celsjusza w południe - taka temperatura w Polsce to dla wielu zaskoczenie. Dawno nie mierzyliśmy się z takimi warunkami. Tymczasem właśnie o takiej zimie Krzysztof Jackowski mówił nam we wrześniu ubiegłego roku. Zapewniał, że przez całą zimę konkretne zimno będzie się przeplatało z falami ciepła. Teraz, po obfitych opadach śniegu mamy w Polsce prawdziwie skandynawski klimat. W nocy notujemy nawet poniżej -15 stopni. Dwucyfrowy mróz dokucza Polakom również w ciągu dnia - zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. - Taka pogoda będzie jeszcze przez kilka dni - mówi naszemu dziennikarzowi Krzysztof Jackowski.

- Potem nastąpi kilkudniowe ocieplenie. Po nim znów będzie atak zimy. Jednak nie będzie on trwał tak długo, jak obecny i nie będzie aż takiego mrozu - dodaje wróż z Człuchowa w rozmowie z "Super Expressem".

Jackowski już wie, kiedy do naszego kraju wkroczą pierwsze oznaki wiosny. - Około 25 lutego w naszym kraju zacznie się przedwiośnie - zapewnia naszego dziennikarza.

Temperatura maksymalna na poziomie -12 stopni. Nowa prognoza pogody

Wygląda na to, że Polacy muszą się uzbroić w cierpliwość. Prognozy synoptyczne na weekend 10-11 stycznia są jednoznaczne. IMGW podaje, że w sobotę na wschodzie temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od -12 do -8 stopni Celsjusza. W nocy na znacznym obszarze kraju termometry pokażą od -17 do -12 stopni Celsjusza. Ocieplenie przyjdzie po weekendzie, a 13 stycznia jest szansa na plusowe temperatury. Najcieplej ma być blisko zachodniej granicy. Kiedy Białystok będzie się mierzył z konkretnym mrozem, Zielona Góra ucieszy się z 2 stopni na plusie.

