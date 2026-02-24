Bestsellery Empiku 2025. Tłum gwiazd na ściance. Wszyscy patrzą tylko na nich!

Bestsellery Empiku 2025 podsumują ostatnie miesiące

Gale rozdania nagród często kojarzą się z kuluarowymi rozgrywkami, ale Bestsellery Empiku 2025 rządzą się swoimi prawami. Tu nie ma miejsca na sympatie jurorów – decyduje twarda waluta, czyli wyniki sprzedaży i realne wybory Polaków. Nic dziwnego, że atmosfera jest gorąca. To ostateczny sprawdzian tego, kto w minionym roku rzeczywiście porwał tłumy, a kto jedynie bywał na bankietach. Transmisja w TVN przyciągnęła przed ekrany rzesze widzów, którzy chcieli zobaczyć, czy ich ulubieńcy wrócą do domu z tarczą.

Ścianka pęka w szwach

Czerwony dywan to dla wielu najważniejszy punkt programu i tym razem gwiazdy nie zawiodły. Fotoreporterzy mają pełne ręce roboty, bo zagęszczenie znanych nazwisk na metr kwadratowy jest imponujące. W błysku fleszy przechadzały się już m.in. Natalia Nykiel, Monika Olejnik czy Honorata Skarbek. Nie zabrakło też aktorskiej śmietanki z Agnieszką Dygant i Anną Dereszowską na czele. Jednak to prawdziwa rewia mody sprawiła, że internauci mają o czym dyskutować. Obok nich błyszczały autorki bestsellerów, jak Katarzyna Bonda i Katarzyna Grochola, udowadniając, że literatura i show-biznes idą w parze.

Muzyczne niespodzianki

Męska część show-biznesu również stawiła się w komplecie. Od weteranów jak Cezary Pazura czy Adam Woronowicz, po idoli młodego pokolenia – Sobel i Ralph Kaminski. Na scenie dzieje się równie dużo. Widzowie wstrzymali oddech, gdy pojawili się Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka ze swoim pierwszym wspólnym występem telewizyjnym. Organizatorzy zadbali też o światowy sznyt – obecność brytyjskiej gwiazdy Jessie Ware oraz zwycięzcy Eurowizji 2025, JJ.

Z kolei Sandra Hajduk-Popińska postanowiła zagrać odważnie i postawiła na monochromatyczną stylizację w intensywnym fiolecie. Połyskujący płaszcz i dopasowana spódnica sprawiły, że nie dało się przejść obok niej obojętnie.