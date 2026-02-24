Bestsellery Empiku 2025. Tłum gwiazd na ściance. Wszyscy patrzą tylko na nich!

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-02-24 20:07

To wieczór, na który czekała cała branża. Czerwony dywan dosłownie zapłonął od blasku fleszy. Choć chodziło o nagrody za sprzedaż, to niezła walka toczyła się również o uwagę fotoreporterów. Gwiazdy postawiły na elegancję połączoną z luzem i najnowszymi trendami. Te stylizacji nie mogły przejść bez echa!

Bestsellery Empiku 2025 podsumują ostatnie miesiące

Gale rozdania nagród często kojarzą się z kuluarowymi rozgrywkami, ale Bestsellery Empiku 2025 rządzą się swoimi prawami. Tu nie ma miejsca na sympatie jurorów – decyduje twarda waluta, czyli wyniki sprzedaży i realne wybory Polaków. Nic dziwnego, że atmosfera jest gorąca. To ostateczny sprawdzian tego, kto w minionym roku rzeczywiście porwał tłumy, a kto jedynie bywał na bankietach. Transmisja w TVN przyciągnęła przed ekrany rzesze widzów, którzy chcieli zobaczyć, czy ich ulubieńcy wrócą do domu z tarczą.

Ścianka pęka w szwach

Czerwony dywan to dla wielu najważniejszy punkt programu i tym razem gwiazdy nie zawiodły. Fotoreporterzy mają pełne ręce roboty, bo zagęszczenie znanych nazwisk na metr kwadratowy jest imponujące. W błysku fleszy przechadzały się już m.in. Natalia Nykiel, Monika Olejnik czy Honorata Skarbek. Nie zabrakło też aktorskiej śmietanki z Agnieszką Dygant i Anną Dereszowską na czele. Jednak to prawdziwa rewia mody sprawiła, że internauci mają o czym dyskutować. Obok nich błyszczały autorki bestsellerów, jak Katarzyna Bonda i Katarzyna Grochola, udowadniając, że literatura i show-biznes idą w parze.

Muzyczne niespodzianki

Męska część show-biznesu również stawiła się w komplecie. Od weteranów jak Cezary Pazura czy Adam Woronowicz, po idoli młodego pokolenia – Sobel i Ralph Kaminski. Na scenie dzieje się równie dużo. Widzowie wstrzymali oddech, gdy pojawili się Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka ze swoim pierwszym wspólnym występem telewizyjnym. Organizatorzy zadbali też o światowy sznyt – obecność brytyjskiej gwiazdy Jessie Ware oraz zwycięzcy Eurowizji 2025, JJ. 

Z kolei Sandra Hajduk-Popińska postanowiła zagrać odważnie i postawiła na monochromatyczną stylizację w intensywnym fiolecie. Połyskujący płaszcz i dopasowana spódnica sprawiły, że nie dało się przejść obok niej obojętnie. 

Bestsellery Empiku
Galeria zdjęć 40
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BESTSELLERY EMPIKU