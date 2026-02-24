"Trumnomat" stał się hitem Internetu. To, co widać na nagraniu, wprawia w osłupienie

Spis treści
Niewiarygodny pomysł w Krakowie
Polacy zdążyli się już przyzwyczaić do widoku paczkomatów czy kwiatomatów na każdym rogu ulicy. W stolicy furorę robił nawet "ptakomat", czyli nowoczesny Ptasi Punkt Przyjęć przy stołecznym ZOO. Jednak to, co zafundowała mieszkańcom Krakowa Firma Pogrzebowa Karawan, przekracza wszelkie granice wyobraźni. Przy cmentarzu stanęła bowiem konstrukcja, którą internauci szybko ochrzcili mianem "trumnomatu".
Choć stare porzekadło mówi, że reklama jest dźwignią handlu, ta konkretna instalacja wywołała w całym kraju niemałe poruszenie. Przeszklona gablota, w której wnętrzu obracają się trumny oraz urny, stoi przy Cmentarzu Rakowickim już od pewnego czasu. Jednak dopiero teraz, dzięki nagraniom krążącym w sieci, o nietypowej wystawce usłyszała cała Polska.
Burza w sieci i fala komentarzy
Nagrania ukazujące tę osobliwą karuzelę błyskawicznie stały się wiralem. Internauci nie zawiedli, a pod filmami w mediach społecznościowych wylała się fala humorystycznych wpisów. Użytkownicy prześcigają się w kreatywnych ocenach tego marketingowego posunięcia.
„A biedronka butelkomatu nie może ogarnąć”
„Karuzela dla nieboszczyków!!!”
„Interes się kręci”
„a którędy się odbiera produkty?”
„Maszyna do obracania się w grobie”
„z cyklu, przechodniu, wybierz przyszłość”
Mieszkańcy Krakowa nie kryją emocji
Reakcje na żywo są jednak o wiele bardziej złożone niż te w wirtualnym świecie. Instalacja budzi zaskoczenie, czasem uśmiech, ale nierzadko też wyraźne zgorszenie przechodniów. Sprawie postanowił przyjrzeć się reporter Radia Eska, Maciej Uszko, który zapytał mieszkańców o zdanie. Czy taka forma promocji usług pogrzebowych jest na miejscu? Głosy są mocno podzielone.
„Każdy wie, gdzie ma szukać, jak potrzebuje trumnę czy urnę, a nie na wystawce, nie bardzo”
„Mi się wydaje, że w tym miejscu to może być”
„Nie chcę powiedzieć, że mnie to bulwersuje, ale śmieszne”
„Zwracające uwagę”
„Zwracające uwagę, to na pewno. Ale pewnie na tym im zależało”
„Biznes jak biznes. Nie jest to specjalnie jakby smaczny czy ładny”
„Dla zmarłego to już nie ma znaczenia. I oczywiście, że trzeba z godnością i szacunkiem go potraktować, ale takie wtykanie komuś przed oczy… Nie jest to potrzebne”
