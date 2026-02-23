Ta wieś to prawdziwy skarb Małopolski. Kościół zbudowano bez pomocy gwoździ!

Odkryjcie małą wieś, która jest wielkim klejnotem na turystycznej mapie Polski.

Zobaczcie na własne oczy świątynię z listy UNESCO, wzniesioną bez ani jednego gwoździa.

Poznajcie tajemnicę polichromii, które zachwycają kolorami od ponad 500 lat.

Małopolska wieś, która zachwyca świat

Małopolska pełna jest urokliwych zakątków, ale to miejsce ma w sobie coś magicznego. Dębno Podhalańskie to nie tylko punkt na mapie, lecz prawdziwa podróż w czasie, gdzie cisza przeplata się z historią. Ta niewielka wieś nad Dunajcem oferuje widoki, które zapierają dech w piersiach, łącząc surowość gór z łagodnością wody. To właśnie tutaj tradycja spotyka się z nieskażoną naturą, tworząc klimat, którego na próżno szukać w zatłoczonych kurortach.

Fenomen na skalę światową bez jednego gwoździa

Mieszkańcy mają powody do dumy, bo w ich sąsiedztwie stoi prawdziwy cud architektury. Kościół św. Michała Archanioła to nie zwykła świątynia, ale świadek historii sięgającej XV wieku. Obiekt jest tak cenny, że trafił na prestiżową listę UNESCO, dołączając do elitarnego grona najważniejszych zabytków globu. To dowód na to, że drewniane kościoły południowej Małopolski to absolutna światowa czołówka.

Najbardziej szokuje jednak sposób, w jaki wzniesiono tę budowlę - stosując technikę zrębową i rezygnując z metalowych gwoździ. Mimo to konstrukcja przetrwała stulecia w niemal nienaruszonym stanie. Co ciekawe, wnętrze świątyni kryje kolejną tajemnicę – unikatową polichromię patronową, która zachwyca kolorami mimo upływu ponad 500 lat. Aż trudno uwierzyć, że takie skarby kryją się w niepozornej wsi. Fotografie wsi znajdziecie w galerii zdjęć wyżej.

Oaza spokoju z widokiem na Tatry

Położenie Dębna w powiecie nowotarskim to gotowy przepis na idealny wypoczynek. Bliskość Dunajca, Gorców i Jeziora Czorsztyńskiego sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Turyści mogą podziwiać pobliskie zamki w Niedzicy i Czorsztynie, a przy sprzyjającej aurze horyzont zamyka majestatyczna panorama Tatr. Co ważne, w przeciwieństwie do gwarnych kurortów, Dębno to miejsce wolne od komercyjnego zgiełku, gdzie wciąż można poczuć ducha dawnego Podhala.