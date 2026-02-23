Groźny wypadek pod Pruszkowem. Kompletnie pijany Ukrainiec

Pijany kierowca zjechał na czołówkę. Dwa Audi rozbite w Dawidach

Miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu i pędził na zderzenie czołowe pod Pruszkowem! Jak podaje Miejski Reporter, do tego wypadku doszło w niedzielę, 22 lutego 2026 roku, około godziny 18:00 na ul. Długiej w miejscowości Dawidy w powiecie pruszkowskim. W kolizji uczestniczyły dwa samochody osobowe marki Audi. Z wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierujących zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód pijanego kierowcy wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren oraz uszkodzone pojazdy, a policjanci przeprowadzili czynności wyjaśniające. Droga przez pewien czas była częściowo zablokowana.

Kierujący, który doprowadził do kolizji, miał 1,87 promila alkoholu w organizmie

Najważniejszą informacją okazał się wynik badania trzeźwości. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący, który doprowadził do kolizji, miał 1,87 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, został zatrzymany. Dalsze czynności z jego udziałem będą prowadzone po wytrzeźwieniu. Drugi z kierowców był trzeźwy. W zdarzeniu na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzone Audi sprawcy zostało odholowane na policyjny parking. Policja będzie teraz wyjaśniać szczegółowe okoliczności zdarzenia. Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Tym razem skończyło się na zniszczonych samochodach i zatrzymaniu kierowcy.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być jeszcze bardziej dotkliwe? Tak Nie Trudno powiedzieć