Trzy lata ciszy i wielki powrót! Kate olśniła na czerwonym dywanie BAFTA 2026

22 lutego 2026 roku w londyńskim Royal Festival Hall odbyła się uroczysta gala BAFTA Awards – wydarzenie uznawane za najważniejsze święto brytyjskiej kinematografii i europejski odpowiednik Oscarów. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć książęcej pary. Catherine Princess of Wales ostatni raz uczestniczyła w ceremonii w 2023 roku. Wówczas zachwyciła w jasnej, eterycznej kreacji zestawionej z czarnymi operowymi rękawiczkami. Rok później, mimo stopniowego powrotu do obowiązków, zdecydowała się spędzić ten wieczór w domowym zaciszu z dziećmi. Tegoroczna obecność była więc wyczekiwanym powrotem.

Księżna Kate wróciła na BAFTA i skradła show! Jednym detalem przebiła wszystkie gwiazdy

Gala BAFTA od lat przyciąga największe nazwiska światowego kina i jest ważnym punktem sezonu nagród. Co więcej, coraz częściej traktowana jest jako barometr przed rozdaniem Oscarów, zwłaszcza w kluczowych kategoriach filmowych. Dla rodziny królewskiej to wydarzenie ma również wymiar symboliczny. Książę William od 2010 roku pełni funkcję prezesa Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, co podkreśla jego osobiste zaangażowanie w rozwój branży filmowej.

Na czerwonym dywanie książę William zaprezentował się w eleganckiej stylizacji z bordowym akcentem – aksamitna marynarka z czarnymi klapami, klasyczne spodnie i mucha stworzyły spójną, wieczorową całość. Księżna Kate postawiła na lekkość i finezję. Wybrała zwiewną suknię renomowanego domu mody, podkreślając talię bordowym, aksamitnym paskiem. Ten detal nie był przypadkowy - subtelnie nawiązywał do koloru marynarki męża, tworząc harmonijny duet.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu gwiazd kina, które zdecydowały się na ponadczasową czerń, księżna postawiła na jaśniejszą, bardziej romantyczną tonację. Czerń królowała m.in. w stylizacjach Bellucci, Watson, Andersona oraz Chalameta.

Jej powrót na BAFTA miał wymiar nie tylko modowy, lecz także symboliczny. Obecność u boku męża pokazała, że wraca do pełnej aktywności publicznej i ponownie angażuje się w najważniejsze wydarzenia kulturalne w kraju. Uśmiechnięta, pewna siebie i wyraźnie zrelaksowana - sprawiała wrażenie osoby, która z radością wypełnia swoje obowiązki.

