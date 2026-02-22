Niepokojące wieści z domu Dody! Gwiazda odwołuje wszystkie plany

Ostatni czas był dla Dody prawdziwym zawodowym rollercoasterem. Nowe projekty muzyczne, premiery, wywiady i kolejne publiczne wystąpienia sprawiły, że jej kalendarz pękał w szwach. Niedawno wypuściła singiel "Pamiętnik", a równolegle świętowała premierę swojego serialu dokumentalnego "Doda", który trafił na popularną platformę streamingową. Do tego doszły medialne rozmowy oraz aktywność społeczna - wokalistka angażowała się w pomoc zwierzętom i apelowała o wsparcie schronisk w zimowym okresie. Tak napięty grafik miał jednak swoją cenę.

Szczyt kariery i nagłe załamanie! Doda pilnie zwróciła się do fanów

Tuż przed południem piosenkarka zamieściła w sieci krótkie, ale bardzo wymowne nagranie. Zwróciła się bezpośrednio do swoich obserwatorów, przepraszając za nagłą decyzję o odwołaniu zaplanowanych aktywności. Jak wyjaśniła, dopadła ją choroba, która całkowicie pokrzyżowała plany. Przyznała, że od wielu tygodni funkcjonowała na najwyższych obrotach i nie pozwalała sobie na odpoczynek. Teraz jednak sytuacja zmusiła ją do zatrzymania się.

Przepraszam bardzo. Muszę niestety odwołać wszystkie swoje rzeczy zawodowe, nie tylko związane z moim zawodem, ponieważ totalnie mnie rozłożyło. Muszę sobie zrobić dzień wolny pierwszy raz od Wigilii, a właściwie po prostu parę dni. Muszę zniknąć. Jestem po prostu fizycznie chora. Także odmeldowuję się - wyznała Doda na swoim profilu na Instagramie.

Gwiazda podkreśliła, że potrzebuje kilku dni przerwy, by wrócić do formy. To pierwszy tak wyraźny sygnał od dawna, że nawet ona - znana z żelaznej dyscypliny i ogromnej energii - ma swoje granice. Wyznała, że fizycznie czuje się bardzo źle i nie jest w stanie realizować kolejnych zobowiązań. Decyzja o "zniknięciu" z przestrzeni publicznej nie była łatwa, ale konieczna.

Mimo trudnego momentu Doda znalazła chwilę, by podziękować fanom za wsparcie. Wspomniała o milionowych odsłonach najnowszego singla oraz imponującej sprzedaży biletów na koncert na największym stadionie w Polsce. Kilkanaście tysięcy wejściówek rozeszło się w krótkim czasie, co pokazuje, że jej popularność nie słabnie. Artystka zapewniła, że robi wszystko, aby widowisko było dopracowane w najmniejszych szczegółach i warte oczekiwania.

Bardzo dziękuję Wam za wsparcie. Za 2 miliony pod moim ostatnim singlem. Oglądajcie dalej. Za kilkanaście tysięcy biletów kupionych już na stadion. Mam nadzieję, że będzie warto. Robię wszystko i bardzo dziękuję też za fajny odbiór filmu. I zdrowia wszystkim - wyjawiła Doda.

