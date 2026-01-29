Doda w skąpej "zbroi" odsłoniła sporo ciała! Później pokazała siniaki na kolanach. To od pracy przy budach

Doda mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, sama jest właścicielką psów i bardzo zależy jej na ich dobru - i jej własnych czworonożnych przyjaciół, i psiaków w ogóle. Dlatego, gdy nadeszły mocne mrozy, rzuciła się do pomocy jednemu ze schronisk. Uczestniczyła też w politycznym posiedzeniu dotyczącym ochrony zwierząt, gdzie przedstawiła swoje mocne stanowisko.
Na początku stycznia Doda relacjonowała w sieci zakupy ubrań dla piesków, a także materiałów, które później zostały wykorzystane do ocieplenia boksów. Udostępniła wiele cennych porad dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc schroniskom opiekującym się bezdomnymi psami czy kotami:
Nie każda pomoc grzeje. Czasem wygląda ciepło, a dalej jest zimno. Jeśli chcesz naprawdę pomóc zwierzakom zimą, zrób to mądrze. Podajemy kilka cennych wskazówek dla zainteresowanych. 1. Izolacja to podstawa. Buda powinna być ocieplona od środka, ściany i sufit. Styrodur lub maty termoizolacyjne zatrzymują ciepło i ograniczają wychłodzenie. 2. Ochrona wejścia. Wiatrołap z elastycznego PCV zabezpiecza przed wiatrem i zmniejsza straty ciepła. 3. Właściwe posłanie. Dla psów najlepsza jest słoma – sucha i ciepła. Dla kotów sprawdzą się koce lub polar - to tylko część rad.
Doda nabawiła się siniaków i pokazała w "zbroi"
Doda pomaga, jak może. Tuż przed falą mrozów, która ma nadejść w ostatni weekend stycznia, gwiazda apelowała o pomoc na swoim facebookowym profilu. Umieściła listę schronisk i prosiła o zakup ubranek dla zwierząt. Wcześniej w krótkim nagraniu pokazała siniaki, które "zdobią" jej kolana. Filmik nagrała, siedząc w wannie. Odsłoniła nogi i zaprezentowała ślady na kolanach.
Z kolei na Instagramie wystąpiła w zupełnie innej, gwiazdorskiej odsłonie. Miała na sobie skąpą "zbroję" i kozaki na szpilkach - w takim wdzianku szła korytarzem, a w tle brzmiała piosenka "Stronger" Britney Spears.
Nabieram sił jak robię to co kocham - napisała Doda.
"Aż się wzruszyłam, gdy zobaczyłam jak Wolfie i Foxy dumnie z Tobą maszerują", "Psy najlepsze", "Kobieta ogień o pięknym sercu" - komentowali internauci, zwracając uwagę na pupile Dody, które wiernie za nią podążały.
