Zaskakujący zbieg okoliczności w "Va Banque". Produkcja: to nie wydarzyło się przez ponad tysiąc odcinków

Teleturniej "Va Banque" początkowo prowadzony był na antenie TVP przez Przemysława Babiarza, a obecnie rolę gospodarza pełni Radosław Kotarski. Niedawno program świętował jubileusz tysięcznego odcinka. Krótko po tym wydarzeniu doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji. Zespół produkcyjny poinformował w zapowiedziach, że przez całą dotychczasową historię emisji ani razu nie zdarzyło się, by trzej rywalizujący ze sobą uczestnicy nosili identyczne imię.

Trzech Pawłów w odcinku "Va Banque"

Przed startem 1028. odsłony show twórcy zaskoczyli fanów w mediach społecznościowych. Ujawnili, że przy pulpitach zameldują się gracze o dokładnie tym samym imieniu. W związku z tym panowie zostali podpisani na ekranie jako "Paweł I", "Paweł II" oraz "Paweł III". Zgodnie z oficjalnymi informacjami, taki przypadek miał miejsce po raz pierwszy w dziejach polskiej edycji tego formatu. Dla porównania, sytuacja z dwoma imiennikami w jednym starciu wydarzyła się do tej pory 68 razy. Użytkownicy Facebooka byli wyraźnie rozbawieni i zaskoczeni, a niektórzy zwracali uwagę, że podobne przypadki potrójnych imienników miały już miejsce w innym popularnym teleturnieju - "Jeden z dziesięciu".

ZOBACZ TEŻ: Błąd w finale odcinka "Jeden z dziesięciu". Produkcja wydała oficjalne oświadczenie

Zwycięski Paweł powiększył wygraną w "Va Banque"

Do rywalizacji przystąpili: energetyk z Bukowca, inżynier oprogramowania z Bochni oraz menedżer zespołu bankowego z Krakowa. Zwycięzcą okazał się krakowianin, który pokonał swoich rywali i dopisał do swojego konta 12 700 złotych. Biorąc pod uwagę jego sukcesy w poprzednich starciach, jego łączna wygrana w "Va Banque" wyniosła 31 500 złotych. Warto dodać, że finałowe hasło, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy, brzmiało: "ta zatoka, nazywana 'śródziemnomorskim fiordem', leży w Czarnogórze".

Sukces teleturnieju "Va Banque"

"Va Banque" to format, który od lat cieszy się ogromną popularnością i systematycznie przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Jego fenomen opiera się na kilku sprawdzonych fundamentach. Przede wszystkim unikalna formuła, polegająca na udzielaniu odpowiedzi w formie pytań, niezwykle angażuje odbiorców. Uczestnicy programu Radosława Kotarskiego muszą wykazać się nie tylko rozległą wiedzą z wielu dziedzin, ale również zmysłem strategicznym i gotowością do podejmowania ryzyka, co gwarantuje dynamiczną i pełną emocji rozrywkę.

