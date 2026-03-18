Zaskakujący zbieg okoliczności w "Va Banque". Produkcja: to nie wydarzyło się przez ponad tysiąc odcinków

Kamil Polewski
2026-03-18 20:00

Programy telewizyjne obfitują w ekscytujące momenty, zwroty akcji i niesamowite zbiegi okoliczności. Do nietypowej sytuacji doszło ostatnio w jednym z odcinków teleturnieju "Va Banque" na antenie TVP 2. Zapowiedź programu wywołała sporo emocji! Jak podkreśliła produkcja, przez ponad tysiąc odcinków nie wydarzyło się to ani razu, aż do teraz...

Teleturniej "Va Banque" początkowo prowadzony był na antenie TVP przez Przemysława Babiarza, a obecnie rolę gospodarza pełni Radosław Kotarski. Niedawno program świętował jubileusz tysięcznego odcinka. Krótko po tym wydarzeniu doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji. Zespół produkcyjny poinformował w zapowiedziach, że przez całą dotychczasową historię emisji ani razu nie zdarzyło się, by trzej rywalizujący ze sobą uczestnicy nosili identyczne imię.

Trzech Pawłów w odcinku "Va Banque"

Przed startem 1028. odsłony show twórcy zaskoczyli fanów w mediach społecznościowych. Ujawnili, że przy pulpitach zameldują się gracze o dokładnie tym samym imieniu. W związku z tym panowie zostali podpisani na ekranie jako "Paweł I", "Paweł II" oraz "Paweł III". Zgodnie z oficjalnymi informacjami, taki przypadek miał miejsce po raz pierwszy w dziejach polskiej edycji tego formatu. Dla porównania, sytuacja z dwoma imiennikami w jednym starciu wydarzyła się do tej pory 68 razy. Użytkownicy Facebooka byli wyraźnie rozbawieni i zaskoczeni, a niektórzy zwracali uwagę, że podobne przypadki potrójnych imienników miały już miejsce w innym popularnym teleturnieju - "Jeden z dziesięciu".

Zwycięski Paweł powiększył wygraną w "Va Banque"

Do rywalizacji przystąpili: energetyk z Bukowca, inżynier oprogramowania z Bochni oraz menedżer zespołu bankowego z Krakowa. Zwycięzcą okazał się krakowianin, który pokonał swoich rywali i dopisał do swojego konta 12 700 złotych. Biorąc pod uwagę jego sukcesy w poprzednich starciach, jego łączna wygrana w "Va Banque" wyniosła 31 500 złotych. Warto dodać, że finałowe hasło, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy, brzmiało: "ta zatoka, nazywana 'śródziemnomorskim fiordem', leży w Czarnogórze".

Sukces teleturnieju "Va Banque"

"Va Banque" to format, który od lat cieszy się ogromną popularnością i systematycznie przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Jego fenomen opiera się na kilku sprawdzonych fundamentach. Przede wszystkim unikalna formuła, polegająca na udzielaniu odpowiedzi w formie pytań, niezwykle angażuje odbiorców. Uczestnicy programu Radosława Kotarskiego muszą wykazać się nie tylko rozległą wiedzą z wielu dziedzin, ale również zmysłem strategicznym i gotowością do podejmowania ryzyka, co gwarantuje dynamiczną i pełną emocji rozrywkę.

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović 
