To ona wygrała Królową Przetrwania 3. Ta uczestniczka okazała się najsilniejsza

Uczestniczki wracają do mokrego obozu

Okazało się, że w dżungli jest dosyć intensywna ulewa. Biedne uczestniczki musiały walczyć z opadami deszczu i... pijawkami.

- Trzeba będzie spać pod mokrą szmatą i tyle - powiedziała Dominika.

Okazało się, że wiele uczestniczek miało przed tym blokadę. Szczególnie, gdy widzieli na swoim ciele kolejne pijawki. Dziewczyny mimo to postanowiły dopytać się Ilony, dlaczego potrafiła wyeliminować Monikę oraz Agnieszkę.

- Chciałam, żeby zostały najsilniejsze. Dlatego wy jesteście [...] Przyszłam grać z wami uczciwie. Mogę mieć z wami konflikt, ale macie charakter. U Agnieszki tego zabrakło - powiedziała Ilona.

Dziewczyny się dowiedziały też, że Ilona nie chciała oddać swojego miejsca Karolinie, ponieważ nie są takimi przyjaciółkami. Przed samym finałem pojawiła się kolejna konkurencja. Podczas niej dziewczyny mogły zwiększyć nagrodę o 30 tysięcy złotych. Za każdą minutę w wysiedzeniu w danej pozycji dostawały 1000 zł, po 5 minutach, gdyby wszystkie wytrzymały - 30 tysięcy złotych.

- Kolejność odpadania wyznaczy kolejność startu w finale - powiedziała Małgorzata Rozenek - Majdan.

Dziewczyny wygrały łącznie w tej konkurencji ponad 23 tysiące złotych. Walczą o 75 tysięcy złotych.

Sofi jako zwyciężczyni konkurencji mogła wybrać osobę, która nie powalczy w wielkim finale. Nie wiedziała, co zrobić, ale postanowiła postawić na Nikol. Nie mogła zagłosować na Ilonę, ponieważ miała ona Złoty Bilet. Z Królową Przetrwania pożegnała się Natalisa. Dodatkowo przez przegraną z konkurencji z programem pożegnała się Mała Ania.

- Wracam z pustym portfelem, ale mam obrotnego męża - śmiała się Mała Ania.

Monika Jarosińska o "Królowej przetrwania": Nie tęskniłam za mężem

Finałowa konkurencja. To ona wygrała Królową Przetrwania 3

Produkcja przygotowała specjalną konkurencję na finał. Czekał na nich klasyczny wyścig połączony ze wspinaczką na jedną z gór z 1200 schodów. Po drodze na trasie musiały odnaleźć przerwy z trzema zadaniami. Kolejność startu osób w finale:

Sofi

Dominika

Nicol

Ilona

Po zaliczeniu zadania każda dostawała pawie pióro. Zwyciężczynią była osoba, która miała zebrane je wszystkie i jako pierwsza dobiegła. Postoje na trasie z konkurencjami:

"Przepisz tekst w języku, użyj do tego pióra" "Znajdź główny składnik curry" "Otwórz secret box".

Przez większość konkurencji okazało się, że mocno prowadziła Dominika, chociaż dziewczyny deptały jej po piętach. Najgorsza po biegu okazała się wspinaczka. Były one widocznie przemęczone.

- Miałam ogromny kryzys, ale zacisnęłam zęby - powiedziała Dominika.

Królową Przetrwania 3 wygrała Dominika Rybak. Druga na mecie była Sofi, trzecia - Nicol. Czwarta na mecie pojawiła się Ilona.

- Ten program nas wiele nauczył. Jak ktoś udaje, to szybko się zgubi - powiedziała Dominika.

