Kamila Boś cała w kropeczki, Ada Fijał w czerwieni, a Kasia Dowbor jak dziewczyna z Teksasu. Gwiazdy olśniły w nowym studio "Pytania na śniadanie"!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-05-20 21:54

Takiego otwarcia sezonu w Pytanie na śniadanie dawno nie było. TVP właśnie zaprezentowała nowe plenerowe studio programu, a na miejscu pojawiła się prawdziwa parada gwiazd, prowadzących i nowych twarzy śniadaniówki. Były eleganckie stylizacje, dużo śmiechu i klimat rodem z włoskiego kurortu.

Nowa przestrzeń stanęła na terenie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Tym razem produkcja postawiła na śródziemnomorski klimat - pojawiły się jasne kanapy, drewniane dekoracje, mnóstwo zieleni i wakacyjny wystrój, który bardziej przypomina luksusowy taras we Włoszech niż klasyczne studio telewizyjne.

Wystrojone gwiazdy TVP pojawiły się tłumnie 

Na oficjalnej prezentacji nie zabrakło największych nazwisk związanych z Pytanie na śniadanie. Na miejscu pojawili się m.in. Katarzyna Dowbor, Łukasz Nowicki, Agnieszka Woźniak-Starak, Robert Stockinger czy Anna Lewandowska.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła też Ada Fijał w pięknej, stylowej czerwieni, która poprowadzi nowy modowy cykl "Moda od A do F". Gwiazda zapowiedziała, że widzowie mogą spodziewać się najnowszych trendów, analiz stylizacji z czerwonych dywanów i wielu modowych zaskoczeń.

Kamila Boś zada szyku w nowej "szafie"

Nową twarzą programu została również Kamila Boś, która na event ubrała się w stylizację z kropkami w roli głównej. Celebrytka będzie prowadzić własny segment "Szafa Kamili Boś", w którym pokaże gotowe stylizacje na różne okazje.

Podczas prezentacji prowadzący nie ukrywali zachwytu nową przestrzenią. Szczególnie rozbawiła wypowiedź Łukasz Nowicki, który żartował, że wyjście do plenerowego studia kompletnie zmienia atmosferę pracy.

Teraz to w ogóle nie jest praca. Kiedy wychodzę do pleneru, kończę pracę, a zaczynam wakacje

- mówił prezenter.

Z kolei Łukasz Kadziewicz podkreślał, że nowe studio robi ogromne wrażenie nie tylko na ekranie, ale również na żywo.

Nowe gwiazdy "pozamiatają"?

Produkcja zapowiedziała także kilka nowych segmentów. W programie pojawią się m.in. testy zgodności par prowadzone przez Ksenię Ngo i Leona Myszkowskiego, nowy cykl ciążowy Aleksandry Grysz "Ciąża do kwadratu", a także humorystyczne komentarze Mr Jacy.

Nie zabraknie też tematów kulinarnych, ogrodniczych i lifestyle’owych. Za pogodę odpowiadać będą m.in. Magdalena Pecka, Aleksandra Kostka i Paulina Orłoś.

TVP stawia na klimat rodem z włoskiego serialu

Jak zdradzono podczas wydarzenia, włoska stylistyka nowego studia nie jest przypadkowa. Ma nawiązywać do nowego serialu TVP "Felicita", którego premiera planowana jest na jesień.

Jedno jest pewne - Telewizja Polska mocno stawia teraz na lekką, wakacyjną atmosferę. A patrząc po reakcjach gwiazd i pierwszych zdjęciach z otwarcia, widzowie raczej nie będą narzekać na nudę.

