Kamila Boś cała w kropeczki, Ada Fijał w czerwieni, a Kasia Dowbor jak dziewczyna z Teksasu. Gwiazdy olśniły w nowym studio "Pytania na śniadanie"!

Nowa przestrzeń stanęła na terenie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Tym razem produkcja postawiła na śródziemnomorski klimat - pojawiły się jasne kanapy, drewniane dekoracje, mnóstwo zieleni i wakacyjny wystrój, który bardziej przypomina luksusowy taras we Włoszech niż klasyczne studio telewizyjne.
Wystrojone gwiazdy TVP pojawiły się tłumnie
Na oficjalnej prezentacji nie zabrakło największych nazwisk związanych z Pytanie na śniadanie. Na miejscu pojawili się m.in. Katarzyna Dowbor, Łukasz Nowicki, Agnieszka Woźniak-Starak, Robert Stockinger czy Anna Lewandowska.
Ogromne zainteresowanie wzbudziła też Ada Fijał w pięknej, stylowej czerwieni, która poprowadzi nowy modowy cykl "Moda od A do F". Gwiazda zapowiedziała, że widzowie mogą spodziewać się najnowszych trendów, analiz stylizacji z czerwonych dywanów i wielu modowych zaskoczeń.
Kamila Boś zada szyku w nowej "szafie"
Nową twarzą programu została również Kamila Boś, która na event ubrała się w stylizację z kropkami w roli głównej. Celebrytka będzie prowadzić własny segment "Szafa Kamili Boś", w którym pokaże gotowe stylizacje na różne okazje.
Zobacz też: Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez "królewskiej pary". Nie tylko oni mają zniknąć z parkietu!
Podczas prezentacji prowadzący nie ukrywali zachwytu nową przestrzenią. Szczególnie rozbawiła wypowiedź Łukasz Nowicki, który żartował, że wyjście do plenerowego studia kompletnie zmienia atmosferę pracy.
Teraz to w ogóle nie jest praca. Kiedy wychodzę do pleneru, kończę pracę, a zaczynam wakacje
- mówił prezenter.
Z kolei Łukasz Kadziewicz podkreślał, że nowe studio robi ogromne wrażenie nie tylko na ekranie, ale również na żywo.
Nowe gwiazdy "pozamiatają"?
Produkcja zapowiedziała także kilka nowych segmentów. W programie pojawią się m.in. testy zgodności par prowadzone przez Ksenię Ngo i Leona Myszkowskiego, nowy cykl ciążowy Aleksandry Grysz "Ciąża do kwadratu", a także humorystyczne komentarze Mr Jacy.
Nie zabraknie też tematów kulinarnych, ogrodniczych i lifestyle’owych. Za pogodę odpowiadać będą m.in. Magdalena Pecka, Aleksandra Kostka i Paulina Orłoś.
TVP stawia na klimat rodem z włoskiego serialu
Jak zdradzono podczas wydarzenia, włoska stylistyka nowego studia nie jest przypadkowa. Ma nawiązywać do nowego serialu TVP "Felicita", którego premiera planowana jest na jesień.
Jedno jest pewne - Telewizja Polska mocno stawia teraz na lekką, wakacyjną atmosferę. A patrząc po reakcjach gwiazd i pierwszych zdjęciach z otwarcia, widzowie raczej nie będą narzekać na nudę.
Zobacz też: Nareszcie! Natasza Urbańska w wieku 48 lat właśnie to ogłosiła! Józefowicz też się cieszy