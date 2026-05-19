Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez "królewskiej pary". Nie tylko oni mają zniknąć z parkietu!

"Taniec z Gwiazdami" od ponad dwudziestu lat na antenie

W kwietniu minęło 21 lat od premiery pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Przez ten czas program przechodził sporo zmian, a największą było przejście formatu z TVN-u do Polsatu. W słonecznej stacji zadebiutował pod nazwą "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" i od osiemnastu edycji jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Miliony widzów zasiadają przed telewizorami, by oglądać taneczną drogę gwiazd i celebrytów.

Z każdą kolejną edycją coraz większą popularność zyskiwali taneczni partnerzy uczestników show. Z "Tańca z Gwiazdami" do show-biznesu przeszli m.in. Edyta Herbuś (45 l.), Rafał Maserak (42 l.), Stefano Terrazzino (46 l.) czy Izabela Janachowska (39 l.).

Pod wodzą Polsatu program zmienił nie tylko nazwę, ale również ekipę. Ze starej gwardii jurorów została jedynie Iwona Pavlović (63 l.), a na parkiecie pojawili się nowi tancerze. Od kilku lat trenerzy, którzy doprowadzili swoje gwiazdy do zwycięstwa mogą również liczyć na własną Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną.

Zobacz również: To prawdziwa królowa "Tańca z Gwiazdami"! Kryształową Kulę zdobywa co pięć lat!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke: Królewska para "Tańca z Gwiazdami"

Największymi wygranymi "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zdecydowanie są Hanna Żudziewicz (34 l.) i Jacek Jeschke (30 l.). Taneczne małżeństwo zdobyło w sumie aż sześć Kryształowych Kul! Przed startem wiosennej edycji Jesche mógł pochwalić się trzema zwycięstwami. W 2016 roku wygrał z Anną Karczmarczyk (34 l.), w 2024 roku z Anitą Sokołowską (50 l,), a rok później z Marią Jeleniewską (24 l.).

Z kolei Hanna Żudziewicz w szóstej edycji show zwyciężyła razem z Robertem Wabichem (58 l.). Pięć lat później (w dwunastej edycji) wygrała w parze z Piotrem Mrozem (38 l.). W finale osiemnastej edycji może nazywać się rekordzistką tanecznego show! Hanna razem z Gamou Fallem (34 l.) w pięknym stylu podbili serca widzów oraz jurorów, a tancerka do małżeńskiej puli dołożyła szóstą Kryształową Kulę.

Zobacz również: Najseksowniejsze kreacje "Tańca z Gwiazdami"! Robi się gorąco od samego patrzenia!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke znikają z "Tańca z Gwiazdami"

Wiadomo już, że "Królewska para" postanowiła odpocząć od programu i nie zobaczymy ich w kolejnej edycji. Żudziewicz i Jeschke w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" potwierdzili, że nie pojawią się jesienią na parkiecie. Piotr Kędzierski (43 l.) w rozmowie z parą wspomniał słowa Edwarda Miszczaka (71 l.), który stwierdził niedawno, że w nowej edycji zabraknie głośnych nazwisk.

[...] z nami rozmowy były już, zanim ta edycja się skończyła. Przez to, że mamy rodzinę, dziecko małe, jak jesteśmy we dwójkę w edycji, to sami wiecie, nie ma opcji na to, by funkcjonować normalnie - stwierdził Jacek Jeschke.

Tancerz wyjawił również, co powiedział mu dyrektor programowy Polsatu.

Czasami warto odpuścić. Pan Edward Miszczak powiedział mi "Jacuś, ja rozumiem, że chcesz przerwę, ale zostaw nam chociaż żonę" - dodał Jeschke.

Wiele wskazuje na to, że para nie rozstaje się programem na zawsze, a jedynie robią sobie krótką przerwę. W podcaście został również poruszony temat innej Magdaleny Tarnowskiej (27 l.), która razem z Mikołajem "Bagim" Bagińskim (24 l.) wygrała siedemnastą edycję "TZG". Zdobyła tym samym ogromną popularność.

Niektórzy widzowie twierdzą nawet, że przez domniemany związek z influencerem sama stała się gwiazdą i to właśnie na nią oddawali w minionych tygodniach głosy jego fani. Kuba Wojewódzki (62 l.) w rozmowie z tancerzami stwierdził, że i jej jesienią może zabraknąć na parkiecie.

Zobacz również: Bagi i Magdalena Tarnowska przyłapani w nocy w Warszawie. Zdjęcia podsycają plotki

43

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie