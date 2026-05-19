Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Na fanów czekają surowe zasady

Anastazja Lisowska
2026-05-19 10:10

19 maja 2026 roku Stadion Śląski w Chorzowie przyjmie tysiące fanów ciężkich brzmień. Amerykańska legenda zagra w ramach trasy M72 World Tour. Uczestnicy widowiska muszą być jednak świadomi niezwykle surowych restrykcji dotyczących wnoszenia przedmiotów. Opublikowano już regulamin, z którym warto zapoznać się przed przybyciem, ponieważ bramki wejściowe mogą korkować się przez wzmożone kontrole.

Metallica w Chorzowie 2026. Wielki powrót na Śląsk po latach

Zespół Metallica po 18 latach nieobecności ponownie zamelduje się na obiekcie w Chorzowie. Koncert zaplanowany na 19 maja 2026 roku zapowiada się jako jedno z najpotężniejszych muzycznych przedsięwzięć w naszym kraju. Wraz z główną gwiazdą wieczoru na scenie pojawią się także formacje Gojira oraz Knocked Loose. Ze względu na potężne zainteresowanie i prognozowaną obecność kilkudziesięciu tysięcy miłośników rocka, służby porządkowe wdrożą rygorystyczne procedury bezpieczeństwa.

Zakazy na koncercie Metalliki. Czego nie wniesiesz na Stadion Śląski?

Organizatorzy imprezy stanowczo proszą o odpowiednio wczesne pojawienie się pod bramami obiektu. Szybsze przybycie pozwoli na sprawne przejście przez bramki i zminimalizuje gigantyczne kolejki. Zwrócono również uwagę na konieczność uprzejmego zachowania wobec pozostałych uczestników i pracowników zabezpieczających teren. Wszelkie wątpliwości będzie można rozwiać w specjalnych punktach obsługi klienta, które zostaną rozstawione przed głównymi wejściami oraz wewnątrz samego obiektu.

Jak jednak wygląda kwestia wnoszenia rzeczy na teren koncertu - co można ze sobą zabrać a czego nie? Okazuje się, że Metallica ma dość surowe zasady i na wydarzenie nie można wnieść nawet plecaka. Pełną listę rzeczy zakazanych znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najważniejsze zasady dla uczestników koncertu. Metallica Chorzów 2026

Metallica Chorzów 2026. Absurdalne zasady dla fanów
Stadion Śląski w Chorzowie. Jak dojechać na koncert Metalliki?

Wybierając się na tak gigantyczne widowisko, warto wdrożyć w życie kilka użytecznych wskazówek:

  • postaw na sprawdzone, komfortowe obuwie,
  • nastaw się na długie godziny spędzone w pozycji stojącej,
  • zweryfikuj odpowiednio wcześnie lokalizację swojej bramy wejściowej,
  • zaplanuj precyzyjnie drogę do domu,
  • wybierz podróż transportem zbiorowym.

Decyzja o przyjeździe własnym samochodem wiąże się z ryzykiem utknięcia w potężnych korkach drogowych tuż po zejściu artystów ze sceny. Szczegółowy plan organizacji ruchu i komunikacji umieszczono na ostatnim slajdzie w udostępnionej powyżej galerii zdjęć.

