Wtargnął do domu w Radzionkowie, padły strzały. Policja pilnie poszukuje tego mężczyzny

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-18 9:26

W poniedziałek, 18 maja Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który miał wtargnąć do domu jednorodzinnego w Radzionkowie i oddać strzały. Funkcjonariusze apelują o kontakt do wszystkich, którzy go rozpoznają i dysponują informacjami pomocnymi w jego zatrzymaniu.

Policja prowadzi poszukiwania

Trwające poszukiwania mają związek ze zdarzeniem, do którego doszło 16 stycznia wieczorem przy ul. Długiej w Radzionkowie. Jak przekazali mundurowi, do jednego z domów jednorodzinnych wtargnął wtedy mężczyzna, który oddał strzały z broni palnej. Na szczęście nikogo nie zranił.

Od tamtej pory funkcjonariusze zajmują się ustaleniem tożsamości sprawcy, co ma umożliwić jego zatrzymanie. W połowie maja, za zgodą Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, policjanci udostępnili portret pamięciowy mężczyzny oraz nagrania z kamer monitoringu, pochodzące z dnia zdarzenia.

Poszukiwany ma ok. 45 lat, ok. 170 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. "Twarz trójkątna, cera normalna, ciemny (gęsty) kilkudniowy zarost, oczy ciemne, okulary korekcyjne w czarnych grubych oprawkach" - opisują mundurowi. Mężczyzna miał na sobie czarne spodnie, szarą kurtkę z kapturem, białe buty oraz czapkę zimową z napisem "Pitbull".

Funkcjonariusze apelują o pomoc

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrań lub zdjęcia - powiadom nas. Informacje można przekazywać bezpośrednio pod numerami telefonu: 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55 lub alarmowy 112, a także drogą mailową na adres: [email protected]" - zaapelowali funkcjonariusze, zapewniając, że informatorzy pozostaną anonimowi.

Policja poszukuje tego mężczyzny
Galeria zdjęć 8
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
POSZUKIWANY
TARNOWSKIE GÓRY
RADZIONKÓW