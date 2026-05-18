Policja prowadzi poszukiwania

Trwające poszukiwania mają związek ze zdarzeniem, do którego doszło 16 stycznia wieczorem przy ul. Długiej w Radzionkowie. Jak przekazali mundurowi, do jednego z domów jednorodzinnych wtargnął wtedy mężczyzna, który oddał strzały z broni palnej. Na szczęście nikogo nie zranił.

Od tamtej pory funkcjonariusze zajmują się ustaleniem tożsamości sprawcy, co ma umożliwić jego zatrzymanie. W połowie maja, za zgodą Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, policjanci udostępnili portret pamięciowy mężczyzny oraz nagrania z kamer monitoringu, pochodzące z dnia zdarzenia.

Poszukiwany ma ok. 45 lat, ok. 170 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. "Twarz trójkątna, cera normalna, ciemny (gęsty) kilkudniowy zarost, oczy ciemne, okulary korekcyjne w czarnych grubych oprawkach" - opisują mundurowi. Mężczyzna miał na sobie czarne spodnie, szarą kurtkę z kapturem, białe buty oraz czapkę zimową z napisem "Pitbull".

Funkcjonariusze apelują o pomoc

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrań lub zdjęcia - powiadom nas. Informacje można przekazywać bezpośrednio pod numerami telefonu: 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55 lub alarmowy 112, a także drogą mailową na adres: [email protected]" - zaapelowali funkcjonariusze, zapewniając, że informatorzy pozostaną anonimowi.

