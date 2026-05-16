Tragiczny wypadek pod Zawierciem. Jedna osoba zginęła na miejscu

Tragiczny wypadek pod Zawierciem na Śląsku

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór w miejscowości Turza w gminie Łazy, w powiecie zawierciańskim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Szczegóły zdarzenia przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Jak informują funkcjonariusze, przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.

- Utrudnienia w miejscowości Turza na ul. 1 Maja (pow. zawierciański) po wypadku ze skutkiem śmiertelnym, gdzie z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zderzyły się dwa samochody osobowe - Mercedes i Audi. W wyniku tego zdarzenia kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu

- poinformowała wieczorem śląska policja.

Droga całkowicie zablokowana. Utrudnienia dla kierowców

W wyniku wypadku droga wojewódzka nr 796 jest całkowicie nieprzejezdna. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Zablokowany jest ruch w obu kierunkach - zarówno w stronę Zawiercia, jak i Dąbrowy Górniczej. Służby pracują na miejscu, by ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.

Służby apelują do kierowców o wybieranie alternatywnych tras i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych działań.