Pilne ostrzeżenie IMGW. W tych częściach Polski możliwe jest zagrożenie dla zdrowia i życia

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla czterech województw
Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w województwach:
- śląskim,
- małopolskim,
- podkarpackim
- oraz lubelskim.
Alerty będą aktywne w sobotę, 16 maja od godziny 14 do 21.
- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - poinformował IMGW.
Możliwe gwałtowne wzrosty poziomu rzek
Na obszarach objętych ostrzeżeniami burzowymi wydano również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady i burze mogą doprowadzić do szybkiego podnoszenia się poziomu wód w rzekach i potokach. Ostrzeżenia hydrologiczne mają obowiązywać co najmniej do godziny 21 w sobotę.
Z prognozy opublikowanej przez IMGW w serwisie X wynika, że południowo-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego, który stworzy sprzyjające warunki do rozwoju gwałtownych burz.
Grad i silny wiatr także w innych regionach
Synoptycy przewidują, że burzom mogą towarzyszyć opady gradu o średnicy nawet 1–2 cm. Największe ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk dotyczy właśnie południowo-wschodniej Polski.
Według IMGW mniejsze prawdopodobieństwo burz wystąpi w zachodniej części kraju. Lokalnie, od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, mogą jednak pojawić się rozproszone komórki burzowe z przelotnym deszczem i niewielką aktywnością elektryczną. W tych regionach opady nie powinny przekroczyć 15 mm, a wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.
Meteorolodzy przypominają, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.