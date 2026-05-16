Pilne ostrzeżenie IMGW. W tych częściach Polski możliwe jest zagrożenie dla zdrowia i życia

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla czterech województw

Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w województwach:

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim

oraz lubelskim.

Alerty będą aktywne w sobotę, 16 maja od godziny 14 do 21.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - poinformował IMGW.

Możliwe gwałtowne wzrosty poziomu rzek

Na obszarach objętych ostrzeżeniami burzowymi wydano również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady i burze mogą doprowadzić do szybkiego podnoszenia się poziomu wód w rzekach i potokach. Ostrzeżenia hydrologiczne mają obowiązywać co najmniej do godziny 21 w sobotę.

Z prognozy opublikowanej przez IMGW w serwisie X wynika, że południowo-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego, który stworzy sprzyjające warunki do rozwoju gwałtownych burz.

Grad i silny wiatr także w innych regionach

Synoptycy przewidują, że burzom mogą towarzyszyć opady gradu o średnicy nawet 1–2 cm. Największe ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk dotyczy właśnie południowo-wschodniej Polski.

Według IMGW mniejsze prawdopodobieństwo burz wystąpi w zachodniej części kraju. Lokalnie, od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, mogą jednak pojawić się rozproszone komórki burzowe z przelotnym deszczem i niewielką aktywnością elektryczną. W tych regionach opady nie powinny przekroczyć 15 mm, a wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

Meteorolodzy przypominają, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie