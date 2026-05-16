Pilne ostrzeżenie IMGW. W tych częściach Polski możliwe jest zagrożenie dla zdrowia i życia

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-05-16 10:27

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części południowo-wschodniej Polski. Alerty obejmują również możliwe gwałtowne wzrosty poziomu wód związane z intensywnymi opadami deszczu. Zagrożenie dotyczy czterech województw. Szczegóły poniżej.

Pilne ostrzeżenie IMGW. W tych częściach Polski możliwe jest zagrożenie dla zdrowia i życia

i

Autor: Freepik.com

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla czterech województw

Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w województwach:

  • śląskim,
  • małopolskim,
  • podkarpackim
  • oraz lubelskim.

Alerty będą aktywne w sobotę, 16 maja od godziny 14 do 21.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - poinformował IMGW.

Możliwe gwałtowne wzrosty poziomu rzek

Na obszarach objętych ostrzeżeniami burzowymi wydano również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady i burze mogą doprowadzić do szybkiego podnoszenia się poziomu wód w rzekach i potokach. Ostrzeżenia hydrologiczne mają obowiązywać co najmniej do godziny 21 w sobotę.

Z prognozy opublikowanej przez IMGW w serwisie X wynika, że południowo-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego, który stworzy sprzyjające warunki do rozwoju gwałtownych burz.

Grad i silny wiatr także w innych regionach

Synoptycy przewidują, że burzom mogą towarzyszyć opady gradu o średnicy nawet 1–2 cm. Największe ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk dotyczy właśnie południowo-wschodniej Polski.

Według IMGW mniejsze prawdopodobieństwo burz wystąpi w zachodniej części kraju. Lokalnie, od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, mogą jednak pojawić się rozproszone komórki burzowe z przelotnym deszczem i niewielką aktywnością elektryczną. W tych regionach opady nie powinny przekroczyć 15 mm, a wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

Meteorolodzy przypominają, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Przeczytaj także:
„Adamczycha 2.0” w województwie śląskim. Nieruchomość robi furorę w sieci
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Natalia Bukowiecka: Podziwiam męża, ale motywacją jestem dla siebie sama
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki