System kaucyjny w Polsce nabiera rozpędu, a mieszkańcy coraz chętniej korzystają z możliwości odzyskania pieniędzy za puste opakowania. Jednak to, co wydarzyło się w krakowskiej Bonarce, przechodzi wszelkie wyobrażenia. Jeden z klientów tamtejszego hipermarketu Auchan pojawił się z ładunkiem, którego rozładowanie zajęło niemal całe popołudnie.

Maraton przy automacie. 4,5 godziny pracy

Operacja oddawania opakowań nie była impulsywnym działaniem. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, klient wykazał się niezwykłą odpowiedzialnością i zorganizowaniem. Cały proces był nadzorowany przez pracowników sklepu, aby nie paraliżować pracy punktu zbiórki i nie irytować innych osób czekających w kolejce.

- Cała akcja trwała 4,5 godziny

- przekazała "Faktowi" Hanna Bernatowicz z Auchan Polska.

Dzięki wcześniejszemu porozumieniu, rekordzista mógł sprawnie zrealizować swój cel bez tworzenia gigantycznego zatoru. Liczba butelek i puszek, które przeszły przez system, jest wręcz astronomiczna.

- Klient oddał u nas 4863 opakowania zwrotne

- opisuje "Faktowi" Hanna Bernatowicz.

Szczytny cel zamiast własnego zysku

Łączna kwota, jaką udało się uzyskać za te butelki i puszki, robi wrażenie. Za blisko 5 tysięcy sztuk opakowań klient otrzymał dokładnie 2431,50 zł. Co najciekawsze, te pieniądze nie zasiliły prywatnego portfela rekordzisty. Mężczyzna zdecydował się na piękny gest - całość przekazał Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie. Co więcej, akcja kaucji stała się impulsem do założenia dodatkowej zbiórki na rzecz pacjentów szpitala przy ul. Babińskiego.

- Na tę chwilę Auchan Bonarka dzierży palmę pierwszeństwa w naszej sieci i zapewne w ogóle w Polsce

- dodała w rozmowie z "Faktem" Hanna Bernatowicz.

Sukces całej operacji nie był przypadkiem, a efektem starannego planowania. Jak się okazuje, wszystko zostało wcześniej uzgodnione, aby uniknąć problemów i nie przeszkadzać innym klientom w zakupach.

Jak działa system kaucyjny? To musisz wiedzieć!

Wydarzenie w Krakowie to doskonały dowód na to, że ekologia ma sens. System kaucyjny ma na celu ograniczenie śmieci w środowisku i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Pamiętajmy jednak, że nie każde opakowanie można oddać - kaucja dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych specjalnym znakiem.

Zgodnie z zasadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, stawki prezentują się następująco:

Plastikowe butelki (do 3l): otrzymasz 50 groszy.

Metalowe puszki (do 1l): otrzymasz 50 groszy.

Zwrotu można dokonać w automatach lub ręcznie w punktach obsługi. Co ważne, nawet jeśli automat wyda nam bon, mamy prawo poprosić o wypłatę tej kwoty w gotówce.