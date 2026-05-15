Kobieta uciekła przed dzikami na drzewo. Teraz chcą ją nagrodzić w nietypowy sposób

Ucieczka przed dzikami w gminie Niepołomice. Spacerowiczka wdrapała się na drzewo
- Klub Xtreme Fitness z Niepołomic próbuje odnaleźć kobietę, która wykazała się niezwykłą sprawnością, chroniąc się na drzewie przed dzikami.
- W ramach uznania za świetny refleks placówka sportowa zamierza nagrodzić ją darmowym karnetem.
- Aby odebrać ten nietypowy prezent, zwinna mieszkanka musi pojawić się na miejscu w dniu inauguracji siłowni.
Wędrówka po lesie w gminie Niepołomice przybrała dla jednej z kobiet dramatyczny obrót, kiedy na jej drodze stanęło stado dzików. Leśne zwierzęta coraz śmielej wkraczają na tereny zurbanizowane i mogą stanowić spore zagrożenie, w szczególności, gdy czują się osaczone lub chronią swoje potomstwo. Kobieta w ułamku sekundy oceniła niebezpieczeństwo i wspięła się na najbliższe drzewo. Ten wyczyn uchronił ją przed potencjalnie tragicznym w skutkach starciem ze zwierzętami.
Xtreme Fitness Niepołomice szuka bohaterki. W tle darmowy karnet
Sytuacja nie umknęła uwadze przedstawicieli sieci Xtreme Fitness, która w najbliższym czasie otwiera swój lokal na terenie Niepołomic. Zespół odpowiedzialny za promocję siłowni postanowił docenić doskonałą kondycję kobiety i jej wzorowe opanowanie w ekstremalnie stresującej sytuacji. Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych zamieszczono specjalny apel, którego głównym celem jest namierzenie zwinnej spacerowiczki i przekazanie jej prezentu.
- Szukamy bohaterki gminy, która podczas „bliskiego spotkania” z dzikami wykazała się imponującą sprawnością fizyczną i… schroniła się na drzewie. Droga Nieznajoma — jeśli to czytasz, zgłoś się do nas w dniu otwarcia Xtreme Fitness Niepołomice! Chcemy podarować Ci miesięczny karnet w uznaniu za refleks, zwinność i prawdopodobnie najlepszy trening w tym roku. Nie śmieszkujemy! PS. Dziki może i szybkie… ale forma była szybsza. Brawo! - napisała siłownia Xtreme.