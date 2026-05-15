Kobieta uciekła przed dzikami na drzewo. Teraz chcą ją nagrodzić w nietypowy sposób

W podkrakowskiej gminie Niepołomice kobieta natknęła się na stado dzików i - aby uniknąć ataku - błyskawicznie wdrapała się na drzewo. Sytuacja przypominająca wiersz Jana Brzechwy ma jednak nieoczekiwany finał. Zwinna spacerowiczka jest poszukiwana przez jeden z klubów fitness, który chce ją nagrodzić.

