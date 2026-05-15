Matura geografia 2026 odpowiedzi. Co na maturze? Zadania i rozwiązania [15.05.2026]

Arkusze maturalne z geografii na poziomie rozszerzonym 2026 zostały już udostępnione przez CKE. Możemy już nie tylko bazować na niepotwierdzonych informacjach i doniesieniach pojawiających się w mediach społecznościowych i na forach internetowych tuż po godzinie 9:00, ale także na oficjalnych informacjach.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz maturalny wraz z odpowiedziami z matury z geografii 2026

Matura 2026 z geografii. Gorączka w sieci, czyli co może być w arkuszu?

Egzamin rozpoczął się punktualnie o 9:00 i potrwa 180 minut. To oznacza, że właśnie teraz tysiące maturzystów w całej Polsce pochyla się nad zadaniami. Jak co roku, niemal natychmiast po starcie, w mediach społecznościowych zawrzało. Hasła takie jak "przecieki matura geografia" czy "arkusz CKE" zyskują na popularności.

Choć do tych rewelacji należy podchodzić z dużą ostrożnością, powtarzające się informacje mogą dać pewien obraz tego, co faktycznie znalazło się w tegorocznym arkuszu. Według pierwszych doniesień, kluczowe mogły okazać się następujące obszary:

praca z mapą to absolutny pewniak i obowiązkowy punkt każdej matury z geografii.

to absolutny pewniak i obowiązkowy punkt każdej matury z geografii. procesy demograficzne , czyli kwestie starzenia się społeczeństw i migracji to temat na czasie, który często pojawia się na egzaminach.

, czyli kwestie starzenia się społeczeństw i migracji to temat na czasie, który często pojawia się na egzaminach. gospodarka Polski i świata , czyli zadania dotyczące przemysłu, rolnictwa czy globalnych procesów gospodarczych.

, czyli zadania dotyczące przemysłu, rolnictwa czy globalnych procesów gospodarczych. geografia fizyczna, czyli pytania o procesy zachodzące w atmosferze i litosferze to kolejny klasyk.

Możliwe zadania z arkusza maturalnego geografia 2026

Treść zadania:

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do wybrzeży Ameryki Południowej położonych między równikiem a 20° szerokości geograficznej południowej. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Różnica temperatury wód oceanicznych między fazą neutralną a fazą ciepłą świadczy o tym, że przyczyną El Niño jest nasilenie upwellingu. P F El Niño przyczynia się do intensyfikacji parowania wody morskiej i do wzrostu sum opadów atmosferycznych. P F

Proponowane rozwiązanie:

1. Różnica temperatury wód oceanicznych między fazą neutralną a fazą ciepłą świadczy o tym, że przyczyną El Niño jest nasilenie upwellingu. – F (Podczas El Niño upwelling, czyli wynoszenie chłodnych wód głębinowych, ulega osłabieniu, a nie nasileniu). 2. El Niño przyczynia się do intensyfikacji parowania wody morskiej i do wzrostu sum opadów atmosferycznych. – P (Wyższa temperatura wód powierzchniowych prowadzi do wzmożonego parowania, co skutkuje większymi opadami w niektórych regionach).

Treść zadania:

Zadanie 1. (0–1) Wykaż związek wieku skał bazaltowych budujących dno oceanów z występowaniem ryftów.

Zadanie 2. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.

Pod dnem Morza Bałtyckiego występują skały magmowe skorupy [A/B], które charakteryzują się [1/2/3].

A. oceanicznej, które charakteryzują się 1. większą grubością niż skorupa ziemska na obszarze basenów oceanicznych. 2. dominacją takich samych skał magmowych, jak na obszarze Grzbietu Śródatlantyckiego. B. kontynentalnej, 3. młodszym wiekiem niż wiek skał na obszarze Grzbietu Śródatlantyckiego.

Proponowane rozwiązanie:

Ad 1: Ryfty oceaniczne to miejsca, w których magma wydostaje się na powierzchnię, tworząc nową skorupę oceaniczną. Dlatego najmłodsze skały bazaltowe występują w osiowych częściach grzbietów śródoceanicznych (strefach ryftowych). Wiek skał rośnie w miarę oddalania się od ryftu.

Ad 2: B1 (Pod dnem Morza Bałtyckiego występuje skorupa kontynentalna, która charakteryzuje się większą grubością niż skorupa ziemska na obszarze basenów oceanicznych).

Treść zadania:

Zadanie 1. (0-2) Poniżej przedstawiono model terenu fragmentu doliny środkowego biegu rzeki Old Mans Creek w stanie Iowa. Różnice wysokości wykonano na podstawie serii skanów laserowych z lat 2006-2020. Kolorami oznaczono miejsca z ubytkiem/przyrostem osadów.

1.1. Podaj nazwy dwóch procesów rzeźbotwórczych zachodzących na obu brzegach rzeki oraz przedstaw ich wpływ na zmiany w ukształtowaniu terenu w powyższej sytuacji.

Nazwy dwóch procesów rzeźbotwórczych: ___________________________________________

Wpływ procesów rzeźbotwórczych na zmiany w ukształtowaniu terenu: ___________________________________________

Proponowane rozwiązanie:

Nazwy dwóch procesów rzeźbotwórczych: Erozja boczna (rzeczna) i akumulacja (rzeczna).

Wpływ procesów rzeźbotwórczych na zmiany w ukształtowaniu terenu: Na skutek erozji bocznej dochodzi do niszczenia brzegów wklęsłych meandrującej rzeki. Równocześnie na brzegach wypukłych zachodzi akumulacja, czyli osadzanie materiału. Prowadzi to do stopniowej zmiany położenia koryta rzecznego i rozwoju meandrów.

Przykładowe zadania, które mogą rozwiązywać maturzyści

Bazując na typowych zadaniach maturalnych oraz pierwszych przeciekach, przygotowaliśmy przykładowe polecenia, które z dużym prawdopodobieństwem mogą znajdować się w tegorocznym arkuszu. Zobacz, z czym mierzą się teraz twoi koledzy i koleżanki.

Możliwe Zadanie 1: Analiza Klimatogramu

Na podstawie zamieszczonych klimatogramów dla stacji A i B oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Polecenie a): Rozpoznaj i podaj nazwy typów klimatu przedstawionych na klimatogramach.

Rozwiązanie:

Stacja A: Klimat równikowy wybitnie wilgotny.

Klimat równikowy wybitnie wilgotny. Stacja B: Klimat zwrotnikowy suchy (pustynny).

Polecenie b): Wyjaśnij, odwołując się do cech klimatu, dlaczego roczna amplituda temperatury powietrza na stacji A jest znacznie niższa niż na stacji B.

Rozwiązanie: Na stacji A, położonej w strefie klimatu równikowego, występuje niewielka roczna amplituda temperatury powietrza. Wynika to z faktu, że przez cały rok kąt padania promieni słonecznych jest wysoki i zbliżony do 90°, co zapewnia stały, duży dopływ energii słonecznej. Dodatkowo duże zachmurzenie i wysoka wilgotność powietrza ograniczają zarówno dzienne nagrzewanie, jak i nocne wypromieniowanie ciepła. Na stacji B, w strefie zwrotnikowej, roczne amplitudy są znacznie wyższe z powodu większych zmian wysokości górowania Słońca w ciągu roku. Brak zachmurzenia i niska wilgotność powietrza powodują silne nagrzewanie powierzchni w lecie i jej wychładzanie w zimie.

Możliwe Zadanie 2: Demografia Polski

Na podstawie danych w tabeli przedstawiających prognozę ludności Polski do 2050 roku, wykonaj polecenia.

Polecenie a): Oblicz wskaźnik obciążenia demograficznego osobami w wieku poprodukcyjnym dla roku 2025 i 2050.

Rozwiązanie: Wskaźnik obciążenia demograficznego oblicza się, dzieląc liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym przez liczbę ludności w wieku produkcyjnym i mnożąc wynik przez 100. Należy odczytać odpowiednie wartości z tabeli dla obu lat, a następnie podstawić do wzoru i wykonać obliczenia.

Polecenie b): Podaj dwie negatywne konsekwencje społeczno-gospodarcze prognozowanych zmian demograficznych w Polsce.

Rozwiązanie:

Zwiększenie wydatków państwa na system opieki zdrowotnej i emerytalny: Rosnąca liczba osób starszych będzie wymagała większych nakładów na świadczenia emerytalne, rentowe oraz usługi medyczne, co obciąży budżet państwa i system ubezpieczeń społecznych. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym: Zmniejszająca się liczba rąk do pracy może prowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego, niedoborów na rynku pracy w niektórych sektorach oraz zmniejszenia wpływów podatkowych do budżetu państwa.