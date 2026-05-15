Matura 2026 z geografii. Zdjęcia arkusza CKE krążą już po sieci! Wiemy, jakie zadania mogły pojawić się na maturze z geografii [15.05.2026]

Matura 2026 z geografii: Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań [CZWARTEK 15.05.2026]

W piątek, 15 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin przeprowadzany jest zarówno w formule 2023, jak i formule 2015. Zdający mają 180 minut na rozwiązanie wszystkich zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jak co roku, już chwilę po rozpoczęciu egzaminu w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze informacje dotyczące tego, co mogło znaleźć się w arkuszu CKE z geografii 2026.

Zobacz naszą RELACJĘ NA ŻYWO z matury 2026 z geografii!

Przeciek arkusza CKE z geografii 2026? Takie zadania mają być na maturze

Choć oficjalne arkusze nie zostały jeszcze opublikowane przez CKE, w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia oraz relacje uczniów dotyczące pytań egzaminacyjnych. Według powtarzających się informacji, na maturze 2026 z geografii mogły pojawić się między innymi zadania dotyczące:

pracy z mapą,

procesów demograficznych i migracji,

gospodarki Polski i świata,

geografii fizycznej,

analizy wykresów i danych statystycznych,

procesów zachodzących w atmosferze i litosferze.

Na ten moment nie ma jednak pewności, czy wszystkie informacje publikowane w internecie są prawdziwe. Na oficjalne potwierdzenie trzeba będzie poczekać do momentu publikacji arkuszy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Oto jedno z pytań, które najprawdopodobniej znalazło się w arkuszu CKE z geografii!

Zadanie 1. (0–1) Wykaż związek wieku skał bazaltowych budujących dno oceanów z występowaniem ryftów.

Odp. Ryfty oceaniczne to miejsca, w których magma wydostaje się na powierzchnię, tworząc nową skorupę oceaniczną. Dlatego najmłodsze skały bazaltowe występują w osiowych częściach grzbietów śródoceanicznych (strefach ryftowych). Wiek skał rośnie w miarę oddalania się od ryftu.

Więcej zadań i odpowiedzi z matury 2026 z geografii znajdzie w tym tekście: Matura geografia 2026 odpowiedzi. Co na maturze? Możliwe zadania i rozwiązania [15.05.2026]

Arkusze CKE i odpowiedzi: matura geografia 2026

Oficjalne arkusze CKE z matury 2026 z geografii zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wraz z nimi pojawią się również sugerowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. Do tego czasu wszystkie zdjęcia arkuszy i odpowiedzi krążące w sieci należy traktować wyłącznie jako niepotwierdzone przecieki.

Odpowiedzi matura 2026 geografia – gdzie sprawdzić rozwiązania?

Po zakończeniu egzaminu maturzyści będą szukać odpowiedzi do matury 2026 z geografii, aby szybko porównać swoje rozwiązania z propozycjami ekspertów. W naszym materiale opublikujemy:

arkusze CKE z geografii 2026,

odpowiedzi do zadań,

analizę najtrudniejszych pytań,

rozwiązania przygotowane przez ekspertów.

Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco po publikacji kolejnych informacji przez CKE.