Pasażerka z Krakowa wygrała w zdrapce Ryanair. Odebrała ponad 2 mln zł!

Anastazja Lisowska
2026-05-15 8:37

Pasażerka lecąca z Krakowa do Liverpoolu kupiła podczas podróży w samolocie charytatywną zdrapkę Ryanair za 2 euro. Rok później okazało się, że los przyniósł jej wygraną w wysokości 500 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. Co ciekawe, kobieta to wieloletnia pasażerka Ryanair.

Autor: JanClaus/ Pixabay.com

Ogromna wygrana w charytatywnej loterii Ryanaira. Lot z Krakowa okazał się szczęśliwy

Linie lotnicze Ryanair poinformowały o zwyciężczyni tegorocznego finału akcji charytatywnej "Win A Million". Szczęśliwą laureatką została Helen Swindells z Liverpoolu, która zdobyła aż 500 tysięcy euro dzięki zdrapce zakupionej podczas lotu.

Los okazał się wyjątkowo szczęśliwy - kobieta nabyła kupon za zaledwie 2 euro w maju 2025 roku, lecąc z Kraków do Liverpoolu. Rok później została zaproszona do udziału w wielkim finale organizowanym przez przewoźnika w irlandzkim zamku Slane w hrabstwie Meath.

Ogromnie cieszymy się z niezwykłej wygranej Helen w wysokości 500 000 euro w loterii Ryanair ‘Win a Million’. Program charytatywnych zdrapek Ryanair nadal realnie wspiera naszych partnerów charytatywnych w całej Europie, którzy wykonują wyjątkową pracę na rzecz potrzebujących dzieci i rodzin, jednocześnie dając naszym pasażerom szansę na wygranie fantastycznych nagród - mówiła Aoife Greene z Ryanair.

Charytatywna zdrapka zmieniła jej życie

Helen Swindells przyznała, że kupując zdrapkę, chciała przede wszystkim wesprzeć działalność organizacji Naomi & Jacks, pomagającej ciężko chorym dzieciom oraz młodym dorosłym w Wielkiej Brytanii. Nie spodziewała się jednak, że symboliczny zakup przyniesie jej wygraną, która całkowicie odmieni codzienność.

W corocznym wydarzeniu "Win a Million" Ryanaira – wydarzeniu, które na zawsze odmieniło moje życie. Wiedziałam, że można wygrać milion euro, ale nigdy nie przypuszczałam, że wygram cokolwiek zbliżonego do tej kwoty – a już na pewno nie, że wyjdę z nagrodą w wysokości 500 000 euro. To naprawdę zmienia życie i nie mogłabym być szczęśliwsza! - mówiła Helen Swindells.

Zdrpaki Ryanair

Program charytatywnych zdrapek prowadzony przez Ryanaira działa we współpracy z 13 organizacjami dobroczynnymi z różnych krajów Europy. Część środków ze sprzedaży kuponów trafia do fundacji wspierających dzieci, rodziny oraz osoby potrzebujące specjalistycznej opieki.

Osoby kupujące zdrapki na pokładach samolotów Ryanaira mogą liczyć nie tylko na udział w losowaniu głównej nagrody. Wśród dostępnych wygranych znajdują się między innymi:

  • nagrody pieniężne o wartości 10 tys. euro,
  • samochód,
  • vouchery i kredyty na zakupy pokładowe,
  • możliwość udziału w finale "Win A Million".
