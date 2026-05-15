Motocyklista zderzył się z osobówką. Nie żyje 31-latek

Adrian Teliszewski
2026-05-15 8:32

Wieczorem w czwartek, 14 maja na drodze wojewódzkiej nr 958 doszło do wypadku śmiertelnego. W tragicznym zdarzeniu brały udział dwa pojazdy: motocykl prowadzony przez 31-latka oraz samochód osobowy. Niestety pierwszy z kierowców odniósł bardzo poważne obrażenia i nie udało się uratować jego życia.

Wypadek śmiertelny w Witowie. 31-letni motocyklista zginął na miejscu

Do makabrycznego wypadku doszło w czwartek (14 maja) wieczorem, około godziny 18:00, na drodze wojewódzkiej nr 958. Ten odcinek, łączący miejscowości Witów i Chochołów, stał się niestety areną śmiertelnej w skutkach kraksy motocyklisty z samochodem osobowym. Ucierpiał przede wszystkim mężczyzna poruszający się jednośladem. 

Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych i heroicznej walki o jego życie, poszkodowanego nie udało się uratować. Obrażenia 31-latka były tak rozległe, że zmarł on na miejscu tragicznego zdarzenia.

Bardziej szczegółowe okoliczności kraksy nie są jeszcze znane. Nad ich ustaleniem pracują mundurowi.

Dzisiaj po godz.18 doszło do poważnego zderzenia drogowego, udziałem motocykla i samochodu osobowego. 31-letni kierujący motocyklem z powiatu tatrzańskiego niestety nie przeżył wypadku. Na miejscu wypadku nadal pracują policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz biegły wyjaśniając wszelkie okoliczności zdarzenia. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu czynności - poinformował bezpośrednio po wypadku rzecznik zakopiańskich funkcjonariuszy asp. szt. Roman Wieczorek. 

