Wypadek śmiertelny w Witowie. 31-letni motocyklista zginął na miejscu
Do makabrycznego wypadku doszło w czwartek (14 maja) wieczorem, około godziny 18:00, na drodze wojewódzkiej nr 958. Ten odcinek, łączący miejscowości Witów i Chochołów, stał się niestety areną śmiertelnej w skutkach kraksy motocyklisty z samochodem osobowym. Ucierpiał przede wszystkim mężczyzna poruszający się jednośladem.
Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych i heroicznej walki o jego życie, poszkodowanego nie udało się uratować. Obrażenia 31-latka były tak rozległe, że zmarł on na miejscu tragicznego zdarzenia.
Bardziej szczegółowe okoliczności kraksy nie są jeszcze znane. Nad ich ustaleniem pracują mundurowi.
- Dzisiaj po godz.18 doszło do poważnego zderzenia drogowego, udziałem motocykla i samochodu osobowego. 31-letni kierujący motocyklem z powiatu tatrzańskiego niestety nie przeżył wypadku. Na miejscu wypadku nadal pracują policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz biegły wyjaśniając wszelkie okoliczności zdarzenia. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu czynności - poinformował bezpośrednio po wypadku rzecznik zakopiańskich funkcjonariuszy asp. szt. Roman Wieczorek.