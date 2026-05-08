Awantura w samolocie zakończyła się nieplanowanym lądowaniem

Lot z Londynu Stansted do Kowna 24 lipca 2024 roku, obsługiwany przez Ryanair, miał być rutynową podróżą dla ponad 180 pasażerów. Zamiast spokojnego rejsu doszło jednak do poważnego incydentu na pokładzie. Jeden z pasażerów nie wykonywał poleceń załogi i zachowywał się agresywnie wobec personelu pokładowego.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o zmianie trasy i awaryjnym lądowaniu na lotnisku Warszawa-Modlin. Na miejscu konieczna była interwencja służb, w tym policji oraz straży granicznej.

Sąd zdecydował: 17 tysięcy złotych kary

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Modlin, który uznał agresywnego pasażera za winnego zakłócenia lotu. Mężczyzna został ukarany grzywną i dodatkowymi kosztami, które łącznie wyniosły 17 tysięcy złotych.

To jeden z wyraźniejszych sygnałów wysyłanych przez linie lotnicze i wymiar sprawiedliwości wobec osób, które swoim zachowaniem narażają bezpieczeństwo innych podróżnych. Zakłócenie lotu oznacza bowiem nie tylko stres dla pasażerów i załogi, ale również ogromne koszty organizacyjne związane z przekierowaniem samolotu.

Ryanair i polityka "zero tolerancji"

Przedstawiciele przewoźnika podkreślają, że bezpieczeństwo podczas lotu jest absolutnym priorytetem. Ryanair od dłuższego już czasu prowadzi politykę "zero tolerancji" wobec agresywnych lub niezdyscyplinowanych pasażerów.

Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Modlin, skazujący agresywnego pasażera i nakładający na niego karę 17 000 zł. Orzeczenie jasno potwierdza, że takie zachowania są niedopuszczalne - narażają pasażerów i załogę na stres oraz zakłócenia, a także generują istotne koszty operacyjne dla linii lotniczej [...] Wyrok ten to jasny sygnał, że naruszenia zasad będą konsekwentnie egzekwowane w ramach polityki ‘zero tolerancji dla agresywnych pasażerów’ - komentował Michał Kaczmarzyk, CEO Buzz (Grupa Ryanair).

