Ryanair nie odpuszcza agresywnym pasażerom. Sąd wydał surowy wyrok po incydencie na pokładzie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-08 11:05

Agresywne zachowanie podczas lotu może mieć poważne konsekwencje - przekonał się o tym pasażer rejsu Ryanair z Londynu do Kowna, którego zachowanie doprowadziło do awaryjnego lądowania w podwarszawskim Modlinie. Polski sąd zdecydował o nałożeniu na niego surowej kary finansowej.

Ryanair

i

Autor: Albin Marciniak/East News / East News

Awantura w samolocie zakończyła się nieplanowanym lądowaniem

Lot z Londynu Stansted do Kowna 24 lipca 2024 roku, obsługiwany przez Ryanair, miał być rutynową podróżą dla ponad 180 pasażerów. Zamiast spokojnego rejsu doszło jednak do poważnego incydentu na pokładzie. Jeden z pasażerów nie wykonywał poleceń załogi i zachowywał się agresywnie wobec personelu pokładowego.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o zmianie trasy i awaryjnym lądowaniu na lotnisku Warszawa-Modlin. Na miejscu konieczna była interwencja służb, w tym policji oraz straży granicznej.

Polecany artykuł:

Te osoby mogą być niewpuszczone do samolotu. Znamy przeciwskazania do wejścia n…

Sąd zdecydował: 17 tysięcy złotych kary

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Modlin, który uznał agresywnego pasażera za winnego zakłócenia lotu. Mężczyzna został ukarany grzywną i dodatkowymi kosztami, które łącznie wyniosły 17 tysięcy złotych.

To jeden z wyraźniejszych sygnałów wysyłanych przez linie lotnicze i wymiar sprawiedliwości wobec osób, które swoim zachowaniem narażają bezpieczeństwo innych podróżnych. Zakłócenie lotu oznacza bowiem nie tylko stres dla pasażerów i załogi, ale również ogromne koszty organizacyjne związane z przekierowaniem samolotu.

Ryanair i polityka "zero tolerancji"

Przedstawiciele przewoźnika podkreślają, że bezpieczeństwo podczas lotu jest absolutnym priorytetem. Ryanair od dłuższego już czasu prowadzi politykę "zero tolerancji" wobec agresywnych lub niezdyscyplinowanych pasażerów.

Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Modlin, skazujący agresywnego pasażera i nakładający na niego karę 17 000 zł. Orzeczenie jasno potwierdza, że takie zachowania są niedopuszczalne - narażają pasażerów i załogę na stres oraz zakłócenia, a także generują istotne koszty operacyjne dla linii lotniczej [...] Wyrok ten to jasny sygnał, że naruszenia zasad będą konsekwentnie egzekwowane w ramach polityki ‘zero tolerancji dla agresywnych pasażerów’ - komentował Michał Kaczmarzyk, CEO Buzz (Grupa Ryanair).

Tyle płaci Ryanair we Wrocławiu. Nowa rekrutacja już ruszyła

Ryanair szuka pracowników we Wrocławiu
Galeria zdjęć 5

Ryanair: tania linia wybierana przez miliony pasażerów

Ryanair od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych linii lotniczych w Europie, szczególnie wśród osób szukających tanich połączeń i szerokiej siatki lotów. Przewoźnik obsługuje setki tras, łącząc największe europejskie miasta z popularnymi kierunkami wakacyjnymi. Polscy pasażerowie chętnie wybierają Ryanair przede wszystkim ze względu na atrakcyjne ceny biletów, częste promocje oraz dużą dostępność lotów z regionalnych lotnisk.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie?
Pytanie 1 z 10
Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOLOTY RYANAIR
RYANAIR