Czy lot samolotem jest dla każdego? WHO wyjaśnia

Podróże samolotami pozwalają na wręcz ekspresową zmianę lokalizacji. Współcześnie coraz więcej osób korzysta z linii lotniczych nawet tylko i wyłącznie w obrębie jednego kraju. Nie ma się co dziwić, bardzo często bilety na przeloty są tanie i pozwalają na ogromną oszczędność czasu.

Okazuje się jednak, że lot samolotem nie jest dla każdego! O przeciwskazaniach do takich podróży nie mówi się niestety zbyt głośno, co niekiedy doprowadza do niezbyt przyjemnych okoliczności czy stresu na pokładzie.

Mało kto o tym wie, lecz według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) linie lotnicze mają prawo odmówić przewozu pasażerów, których stan może się pogorszyć w trakcie lotu, co zdarza się przy niektórych schorzeniach. Takie zasady zostały wprowadzone do regulaminów, by podróże były bezpieczne oraz komfortowe dla każdej osoby znajdujące się na pokładzie.

Jeśli więc wybierasz się niebawem na wycieczkę samolotem, przed podróżą dowiedz się, jakie schorzenia wykluczają możliwość wejścia na pokład. Co ciekawe, z lotu powinny zrezygnować nie tylko osoby chore, ale również te, które na przykład nurkowały 12-48 godzin przed podróżą, ponieważ może dotknąć ich choroba dekompresyjna. Co jednak jeszcze może sprawić, że personel odmówi nam wejścia do kabiny maszyny? Całą listę przeciwwskazań znajdziesz w naszej galerii zdjęć powyżej, zachęcamy do sprawdzenia!

