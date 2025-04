Szok!

Kolejny koszmar na S8! Zderzenie dwóch tirów, w akcji śmigłowiec LPR. Droga zablokowana

Mateusz Kobyłka Polska Agencja Prasowa 15:36

Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek (10 kwietnia) po południu na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Knurowiec (pow. wyszkowski). Dwie ciężarówki zderzyły się ze sobą, a jeden z kierowców w ciężkim stanie trafił do szpitala. Droga w kierunku Białegostoku została zablokowana. To kolejny tego typu wypadek na S8 w tym rejonie.