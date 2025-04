Śmiertelny wypadek na S8! Jedna osoba nie żyje po zderzeniu trzech ciężarówek

Profesor Jerzy Bralczyk miał poważny wypadek. W jakim jest stanie? "Auto do skasowania"

Horror na S8! Zderzenie trzech ciężarówek, jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 10 kwietnia, około godziny 8:00 rano na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Przyjmy (pow. ostrowski). Dwie ciężarówki zatrzymały się na pasie awaryjnym z powodu awarii jednej z nich. Trwała wymiana koła. Nagle w tył jednego z pojazdów wjechał tir marki Scania, prowadzony przez 60-letniego obywatela Łotwy.

Siła uderzenia była ogromna. W momencie zderzenia przy uszkodzonej ciężarówce znajdował się 48-letni kierowca z województwa podlaskiego. Mężczyzna zginął na miejscu. Drugi kierowca, 38-latek również z podlaskiego, został ranny i trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca wypadku, obywatel Łotwy, również został przewieziony do szpitala na badania. Pobrano mu krew do analizy na obecność alkoholu i narkotyków.

Akcja służb. Droga była zablokowana przez wiele godzin

Na miejsce wypadku natychmiast ruszyły służby ratunkowe. W akcji brało udział 13 zastępów straży pożarnej z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego – łącznie 39 strażaków. Konieczne było przepompowanie paliwa z uszkodzonego zbiornika jednej z ciężarówek, aby zapobiec skażeniu środowiska i ewentualnemu pożarowi. Strażacy zabezpieczali teren i pomagali w usuwaniu skutków wypadku.

Droga S8 w kierunku Białegostoku została całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca tragedii i zabezpieczyli ślady. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.