To najdłuższa trasa kolejowa na świecie. Liczy 9 tys. kilometrów i przebiega przez kilka stref czasowych

Poznaj historię Kolei Transsyberyjskiej, legendarnego osiągnięcia inżynierii z XIX wieku.

Trasa o długości ponad 9 tys. km przecina kilka stref czasowych, łącząc zachód ze wschodem.

Dowiedz się, jak budowano tę ikonę transportu i jak ta dziś funkcjonuje.

Prawie 9,3 tys. km torów. Ta kolej przecina kontynent jak jedna długa kreska

W epoce tanich i ogólnie dostępnych lotów łatwo zapomnieć, że prawdziwe podróże przez kontynenty zaczęły się od torów. To właśnie wielkie linie kolejowe połączyły odległe regiony, otworzyły nowe szlaki handlowe i zmieniły mapę świata. Idealnym przykładem jest najdłuższa linia kolejowa globu, poprowadzona przez bezkresne przestrzenie Eurazji, która od ponad stu lat spina zachód z dalekim wschodem kontynentu - Kolej Transsyberyjska. Jej legendarna trasa liczy prawie 9,3 tysiąca kilometrów, przecina kilka stref czasowych i prowadzi przez miasta, tajgę, stepy oraz obszary, gdzie natura przez dekady dyktowała warunki człowiekowi.

Kolej Transsyberyjska

Budowa Kolei Transsyberyjskiej w Rosji była jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych końca XIX wieku. Decyzję o jej realizacji podjęto w 1891 roku, gdy władze carskiej Rosji uznały, że bez stałego połączenia kolejowego Syberia pozostanie słabo zaludniona i gospodarczo niedostępna. Prace prowadzono jednocześnie na wielu odcinkach - ludzie pracowali w trudnych warunkach, nawet przy mrozach osiągających kolosalnie niskie wartości.

Robotnicy musieli zmagać się także z bagnami, tajgą oraz brakiem infrastruktury, a jednym z największych wyzwań okazało się obejście Jeziora Bajkał. Mimo ogromnych trudności linia była stopniowo oddawana do użytku, a w 1916 roku ukończono kluczowy odcinek, który pozwolił na nieprzerwaną podróż koleją przez całe terytorium Rosji.

Kolej Transsyberyjska dziś

Dziś Kolej Transsyberyjska to nie tylko legenda, ale przede wszystkim kluczowa arteria gospodarcza i nowoczesna sieć komunikacyjna. Linia jest zelektryfikowana i w większości dwutorowa, a pociągi kursują regularnie na całej trasie – zarówno pasażerskie, jak i towarowe. To wciąż jeden z najważniejszych kręgosłupów transportowych Eurazji, wykorzystywany do przewozu ludzi, surowców i towarów na ogromne odległości.

Na trasie jeżdżą różne kategorie pociągów, a wagony dzielą się na klasy: od najtańszych miejsc sypialnych w wagonach otwartych, przez przedziały czteroosobowe, po komfortowe kuszetki i wagony sypialne. Podróż przez całą trasę trwa zwykle około 6-7 dni, choć większość pasażerów decyduje się na przejazd etapami, z przystankami w wybranych miastach.

Główne szlaki Kolei Transsyberyjskiej

Szlak północny: Moskwa – Jarosław – Kirow – Perm – Jekaterynburg – Tiumeń – Omsk – Nowosybirsk – Krasnojarsk – Władywostok.

