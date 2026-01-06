To najdłuższa trasa kolejowa na świecie. Liczy 9 tys. kilometrów i przebiega przez kilka stref czasowych

Anastazja Lisowska
2026-01-06 4:27

Powstał w XIX wieku i do dziś pozostaje jednym z największych osiągnięć inżynierii kolejowej. Kolejowy gigant liczy ponad 9 tysięcy kilometrów, przecina kilka stref czasowych i biegnie przez jedne z najbardziej rozległych oraz surowych terenów świata. Dla jednych jest symbolem epoki wielkich ambicji, dla innych legendarną trasą, która zamienia zwykłą podróż w wielodniową przygodę.

Prawie 9,3 tys. km torów. Ta kolej przecina kontynent jak jedna długa kreska

W epoce tanich i ogólnie dostępnych lotów łatwo zapomnieć, że prawdziwe podróże przez kontynenty zaczęły się od torów. To właśnie wielkie linie kolejowe połączyły odległe regiony, otworzyły nowe szlaki handlowe i zmieniły mapę świata. Idealnym przykładem jest najdłuższa linia kolejowa globu, poprowadzona przez bezkresne przestrzenie Eurazji, która od ponad stu lat spina zachód z dalekim wschodem kontynentu - Kolej Transsyberyjska. Jej legendarna trasa liczy prawie 9,3 tysiąca kilometrów, przecina kilka stref czasowych i prowadzi przez miasta, tajgę, stepy oraz obszary, gdzie natura przez dekady dyktowała warunki człowiekowi.

Kolej Transsyberyjska

Budowa Kolei Transsyberyjskiej w Rosji była jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych końca XIX wieku. Decyzję o jej realizacji podjęto w 1891 roku, gdy władze carskiej Rosji uznały, że bez stałego połączenia kolejowego Syberia pozostanie słabo zaludniona i gospodarczo niedostępna. Prace prowadzono jednocześnie na wielu odcinkach - ludzie pracowali w trudnych warunkach, nawet przy mrozach osiągających kolosalnie niskie wartości.

Robotnicy musieli zmagać się także z bagnami, tajgą oraz brakiem infrastruktury, a jednym z największych wyzwań okazało się obejście Jeziora Bajkał. Mimo ogromnych trudności linia była stopniowo oddawana do użytku, a w 1916 roku ukończono kluczowy odcinek, który pozwolił na nieprzerwaną podróż koleją przez całe terytorium Rosji.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zdjęcia z podróży Koleją Transsyberyjską

Tak wygląda podróż koleją transsyberyjską
29 zdjęć

Kolej Transsyberyjska dziś

Dziś Kolej Transsyberyjska to nie tylko legenda, ale przede wszystkim kluczowa arteria gospodarcza i nowoczesna sieć komunikacyjna. Linia jest zelektryfikowana i w większości dwutorowa, a pociągi kursują regularnie na całej trasie – zarówno pasażerskie, jak i towarowe. To wciąż jeden z najważniejszych kręgosłupów transportowych Eurazji, wykorzystywany do przewozu ludzi, surowców i towarów na ogromne odległości.

Na trasie jeżdżą różne kategorie pociągów, a wagony dzielą się na klasy: od najtańszych miejsc sypialnych w wagonach otwartych, przez przedziały czteroosobowe, po komfortowe kuszetki i wagony sypialne. Podróż przez całą trasę trwa zwykle około 6-7 dni, choć większość pasażerów decyduje się na przejazd etapami, z przystankami w wybranych miastach.

Główne szlaki Kolei Transsyberyjskiej

  • Szlak północny: Moskwa – Jarosław – Kirow – Perm – Jekaterynburg – Tiumeń – Omsk – Nowosybirsk – Krasnojarsk – Władywostok.
  • Szlak nowy: Moskwa – Niżny Nowogród – Kirow – Perm – Jekaterynburg – Tiumeń – Omsk – Nowosybirsk – Krasnojarsk – Władywostok.
  • Szlak południowy: Moskwa – Murom – Arzamas – Kazań – Jekaterynburg – Tiumeń lub Pietropawłowsk – Omsk – Barnauł – Nowokuźnieck – Abakan – Tajszet – Władywostok.
  • Szlak główny: Moskwa – Riazań – Ruzajewka – Samara – Ufa – Czelabińsk – Kurgan – Pietropawłowsk – Omsk – Nowosybirsk – Krasnojarsk – Władywostok.
KOLEJ
ROSJA