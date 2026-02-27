Śmiertelny wypadek pod Radomiem. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek na Mazowszu

Informacja o tragicznym zdarzeniu na drodze wojewódzkiej numer 737 wpłynęła do służb w piątek około godziny 7:00. Pomiędzy Jedlnią a Pionkami, według wstępnych ustaleń mundurowych, doszło do czołowego zderzenia dwóch aut.

- Niestety, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

We wpisie na platformie X mundurowi napisali, że w zdarzeniu zginęli pasażerka Seata oraz kierujący Renaultem. Pod opiekę medyków trafiła natomiast z obrażeniami ciała 38‑letnia kierująca Seatem.

W rejonie tragedii szybko ruszyły prace służb ratunkowych. Droga była całkowicie zablokowana, dlatego dla kierowców wyznaczono objazdy. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury, aby szczegółowo wyjaśnić wszystkie okoliczności tego śmiertelnego wypadku.

Wypadek śmiertelny na DW 737. Na drodze wojewódzkiej nr 737, na wysokości 22,9 km, na łuku drogi pomiędzy Jedlnią Kościelną a Pionkami (powiat radomski), doszło do poważnego wypadku z udziałem Seata i Renaulta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdy zderzyły się czołowo.Na… pic.twitter.com/xGcnOKiSvS— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 27, 2026

