Masowe kontrole, sprawdzili 31 tys. osób. Policjanci ujawnili niepokojące statystyki

Tysiące przebadanych kierowców na Mazowszu

Piątkowe działania pod hasłem „Trzeźwość - Lokalnie” miały na celu przede wszystkim weryfikację, czy kierowcy nie prowadzą po spożyciu. Funkcjonariusze skontrolowali łącznie aż 31 335 osób w różnych punktach regionu. Głównym założeniem tej szeroko zakrojonej operacji było wykluczenie z ruchu drogowego kierujących, którzy swoim zachowaniem stwarzają śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia innych podróżnych oraz pieszych.

Pomimo licznych kampanii edukacyjnych i surowych ostrzeżeń, wielu kierowców wciąż lekceważy przepisy. Podczas działań mundurowi uniemożliwili dalszą podróż 15 osobom, które zdecydowały się prowadzić na "podwójnym gazie". Bilans akcji jest jednak bardziej złożony. Funkcjonariusze zatrzymali dziewięć praw jazdy, a także ujawnili pięciu kierujących, którzy wsiedli za kierownicę wbrew orzeczonym zakazom. Przedstawiciele zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przypominają, że takie postępowanie jest przestępstwem niosącym za sobą poważne skutki prawne.

Mazowieccy policjanci apelują o rozsądek

W obliczu tych statystyk stróże prawa ponownie wzywają do zachowania odpowiedzialności na drogach. Decyzja o prowadzeniu samochodu po alkoholu może zakończyć się ludzkim dramatem. Bez zachowania podstawowych zasad ostrożności i trzeźwości przez kierowców, trudno zagwarantować bezpieczeństwo w ruchu.

- Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to nie tylko złamanie prawa, ale przede wszystkim ogromne ryzyko doprowadzenia do tragedii. Każdy nietrzeźwy kierowca stanowi realne zagrożenie dla siebie, swoich pasażerów i innych uczestników ruchu - podkreślili mundurowi.

