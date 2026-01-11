Zima nie odpuszcza! IMGW ostrzega przed śnieżycami i mrozem. Gdzie będzie najzimniej?

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15 cm. Z kolei na północy i południu kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, gdzie spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 50 cm. Mrozy sięgające -22 stopni Celsjusza dadzą się we znaki mieszkańcom wschodniej Polski. Sprawdź, czy Twoje województwo jest na liście ostrzeżeń!

Gdzie spodziewać się intensywnych opadów śniegu i zawiei? Alerty IMGW dla czterech województw

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: kujawsko-pomorskiego, części łódzkiego, południowej części podkarpackiego oraz zachodniego Mazowsza.

− Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm − informuje IMGW. Dodatkowo, północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi obowiązują również w województwach: kujawsko-pomorskim, części łódzkiego oraz podkarpackiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h. Lokalnie możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

Mróz do -22 stopni! IMGW ostrzega przed silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województw: podlaskiego, części warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz północno-wschodnich krańców mazowieckiego.

− Temperatura na zachodzie spadnie do minus 15 st. C − informuje IMGW. Alerty dla zachodniej Polski pozostaną aktywne do poniedziałkowego poranka. Na wschodzie termometry mogą wskazać nawet -22 st. C, a ostrzeżenia będą obowiązywały aż do środy, 14 stycznia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza?

W mocy pozostają ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, części zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru województw śląskiego i małopolskiego.

− Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm − ostrzega IMGW.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało alert dla tych obszarów, zalecając zachowanie ostrożności na drogach i chodnikach oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Alert obowiązuje najbliższej nocy i w poniedziałek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi obowiązują także dla północno-wschodniego krańca województwa zachodniopomorskiego oraz dla północnej części województwa pomorskiego. Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Co oznaczają poszczególne stopnie ostrzeżeń IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia: Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia: Przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jak przygotować się na trudne warunki pogodowe?

W związku z ostrzeżeniami IMGW i RCB, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa:

Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach.

Śledź komunikaty pogodowe.

Zadbaj o odpowiednie ubranie, chroniące przed mrozem i wiatrem.

Upewnij się, że masz odpowiednie zapasy żywności i lekarstw.

W razie potrzeby, pomóż osobom starszym i potrzebującym.

