Najwęższy dom na świecie znajduje się w Polsce. Ma zaledwie 70 cm szerokości

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-02-25 5:25

Został wręcz wciśnięty w szczelinę między blokiem a kamienicą w samym centrum Warszawy, a w najwęższym miejscu zaledwie 70 centymetrów szerokości. Dom Kereta – uznawany za najwęższy na świecie – stał się jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji architektonicznych stolicy i symbolem kreatywnego wykorzystania miejskiej przestrzeni.

Super Express Google News

Najwęższy dom świata. To budynek w Warszawie

W samym centrum Warszawy, na granicy dzielnicy Wola, znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych architektonicznych ciekawostek na świecie - Dom Kereta, uznawany powszechnie za najwęższy dom świata. Ta niezwykła konstrukcja, wciśnięta w wąską szczelinę pomiędzy powojennym blokiem a przedwojenną kamienicą przy skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Żelaznej, mierzy zaledwie około 70 cm w najwęższym miejscu i niewiele więcej w najszerszym punkcie, który osiąga 152 cm szerokości.

Dom Kereta w Warszawie

Dom powstał w 2012 r. jako projekt architekta Jakuba Szczęsnego z grupy Centrala i od początku był pomyślany jako instalacja artystyczna, eksperyment urbanistyczny oraz przestrzeń twórcza, a nie typowy dom mieszkalny spełniający wszystkie standardy budowlane. 

Nazwany został na cześć izraelskiego pisarza Etgara Kereta, którego rodzina miała przed wojną korzenie właśnie w Warszawie. Keret był pierwszym "lokatorem" tej przestrzeni i od początku identyfikował się z ideą projektu. Sam budynek ma trzy kondygnacje i łączną powierzchnię około 14 m², w których zmieszczono niewielką kuchnię, łazienkę, strefę do pracy i spania. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie obiektu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najwęższy dom na świecie - zdjęcia

To najwęższy dom na świecie - zdjęcia. Dom Kereta stoi w Warszawie, ma jedynie 152 cm szerokości
Galeria zdjęć 25

Nietypowa architektura w Polsce

Co ciekawe, Dom Kereta to tylko jeden z wielu przykładów nietypowej architektury w Polsce. Wystarczy spojrzeć na słynny falowiec w Gdańsku – jeden z najdłuższych budynków mieszkalnych w Europie. Więcej o tym obiekcie przeczytacie tutaj: Megablok w Gdańsku ma już 56 lat! W środku mieszka 6 tys. osób.

Wyjątkową architekurę można również podziwiać m.in. we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska w szczególności uwgaę zwracają perełki architektoniczne z czasów PRL i z lat 90. XX wieku - Betonowe marzenia Wrocławia. Tak wyglądało miasto pod wpływem ZSRR

Quiz. Co było na kartki w PRL-u? Jeśli dobrze odpowiesz na 8 pytań, rządzisz!
Pytanie 1 z 10
Do którego roku obowiązywały w Polsce kartki na żywność?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA WARSZAWY