Najwęższy dom na świecie znajduje się w Polsce. Ma zaledwie 70 cm szerokości

Najwęższy dom świata. To budynek w Warszawie

W samym centrum Warszawy, na granicy dzielnicy Wola, znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych architektonicznych ciekawostek na świecie - Dom Kereta, uznawany powszechnie za najwęższy dom świata. Ta niezwykła konstrukcja, wciśnięta w wąską szczelinę pomiędzy powojennym blokiem a przedwojenną kamienicą przy skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Żelaznej, mierzy zaledwie około 70 cm w najwęższym miejscu i niewiele więcej w najszerszym punkcie, który osiąga 152 cm szerokości.

Dom Kereta w Warszawie

Dom powstał w 2012 r. jako projekt architekta Jakuba Szczęsnego z grupy Centrala i od początku był pomyślany jako instalacja artystyczna, eksperyment urbanistyczny oraz przestrzeń twórcza, a nie typowy dom mieszkalny spełniający wszystkie standardy budowlane.

Nazwany został na cześć izraelskiego pisarza Etgara Kereta, którego rodzina miała przed wojną korzenie właśnie w Warszawie. Keret był pierwszym "lokatorem" tej przestrzeni i od początku identyfikował się z ideą projektu. Sam budynek ma trzy kondygnacje i łączną powierzchnię około 14 m², w których zmieszczono niewielką kuchnię, łazienkę, strefę do pracy i spania. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie obiektu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najwęższy dom na świecie - zdjęcia

25

Nietypowa architektura w Polsce

Co ciekawe, Dom Kereta to tylko jeden z wielu przykładów nietypowej architektury w Polsce. Wystarczy spojrzeć na słynny falowiec w Gdańsku – jeden z najdłuższych budynków mieszkalnych w Europie. Więcej o tym obiekcie przeczytacie tutaj: Megablok w Gdańsku ma już 56 lat! W środku mieszka 6 tys. osób.

Wyjątkową architekurę można również podziwiać m.in. we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska w szczególności uwgaę zwracają perełki architektoniczne z czasów PRL i z lat 90. XX wieku - Betonowe marzenia Wrocławia. Tak wyglądało miasto pod wpływem ZSRR