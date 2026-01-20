Megablok w Gdańsku ma już 56 lat! W środku mieszka 6 tys. osób

W Polanicy-Zdroju na Dolnym Śląsku mieszka ok. 6 tys. osób i wyobraźcie sobie, że są takie bloki, w których pomieściliby się ci wszyscy mieszkańcy miasteczka uzdrowiskowego. Idealnym tego przykładem może być jeden z najdłuższych budynków w kraju, a mianowicie gdańśki Falowiec.

  • Gdański Falowiec, jeden z najdłuższych budynków mieszkalnych w Polsce, ma już 56 lat.
  • W tym ikonicznym obiekcie, mierzącym 860 metrów, mieszka około 6 tysięcy osób w prawie 1800 mieszkaniach.
  • Jego falisty kształt to nie tylko estetyka, ale także sprytne rozwiązanie architektoniczne.
  • Dlaczego Falowiec ma taką formę i co sprawia, że jest tak wyjątkowy?

Gigantyczny i zachwycający - gdański Falowiec

Falowiec w Gdańsku to unikatowa i ikoniczna budowla, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta - zarówno pod względem architektury, jak i społecznego znaczenia. Ikoniczny budynek stoi przy ulicy Obrońców Wybrzeża w dzielnicy Przymorze w Gdańsku. To jeden z najdłuższych obiektów mieszkalny w Polsce, o długości około 860 metrów i 11 kondygnacjach powstały na początku lat 70. XX wieku. Za wyjątkowy projekt odpowiadała Danuta Olędzka, Tadeusz Różański i Janusz Morek, którzy to zdecydowali się na tak nietypową koncepcję.

Gigantyczny blok pomieści nawet 6 tys. mieszkańców

Falowiec ma niemal 1800 mieszkań, które pomieszczą nawet 6 tys. osób. Tym samym więc jest to budynek, w którym bez problemu mogłoby zamieszkać wiele całych miast z naszego kraju, tak jak np. wspominana już Polanica-Zdrój. 

Dodatkowo w związku z tym, że Falowiec nie jest typowym blokiem nietrudno się domyślić, że życie tam jest nieco inne. Budynek to nie tylko betonowa konstrukcja - przez dekady stał się społecznością z własną unikalną kulturą. Mieszkańcy niejednokrotnie opowiadali o nim jako o miejscu bliskich sąsiedzkich relacji na falistym osiedlu, których nie da się odwzorować. 

Dlaczego Falowiec ma falisty kształt?

Falista forma gdańskiego Falowca nie była przypadkowa ani wyłącznie estetyczna. Wynikała z konkretnych założeń urbanistycznych, technicznych i ideologicznych epoki PRL. Mało kto o tym wie, lecz falująca linia budynku sprawia, że:

  • mieszkania nie zasłaniają sobie wzajemnie światła,
  • do wnętrz dociera więcej słońca niż w przypadku prostego, długiego bloku,
  • rozprasza podmuchy wiatru.

Dodatkowo tak długi obiekt przy prostej bryle byłby bez wątpienia nieco monotonny, trudniejszy w orientacji i bardziej przytłaczający.

