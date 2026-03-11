Irańskie drony nad USA? FBI wysłało ostrzeżenie do policji w Kalifornii

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-03-11 21:17

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło pod koniec lutego policję w Kalifornii, że w odwecie za uderzenia amerykańskie Iran może zaatakować dronami zachodnie wybrzeże USA - podała w środę telewizja ABC News. Bezzałogowce byłyby wystrzeliwane ze statku w cele w Kalifornii.

Media: FBI ostrzegło Kalifornię przed możliwym atakiem irańskich dronów

i

Autor: Kevin Ruck/ Shutterstock
  • FBI ostrzegło pod koniec lutego policję w Kalifornii przed możliwym atakiem dronowym ze strony Iranu.
  • Według informacji służb bezzałogowce mogłyby zostać wystrzelone z niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA.
  • Celem potencjalnego uderzenia miałyby być nieokreślone obiekty w Kalifornii.
  • W ostrzeżeniu wskazano, że taki scenariusz Iran rozważał w przypadku nalotów USA na jego terytorium.

W ostatnim czasie pozyskaliśmy informację, że na początku lutego 2026 roku Iran podobno chciał przeprowadzić atak z zaskoczenia z wykorzystaniem dronów (wystrzelonych z) niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA, a konkretnie przeciwko nieokreślonym celom w Kalifornii - napisano w ostrzeżeniu rozesłanym pod koniec lutego, cytowanym przez ABC News. - Nie mamy dodatkowych informacji o terminie, metodzie, celu ani o wykonawcach tego domniemanego ataku - dodano.

Zobacz też: "Śmierć, ogień i furia". Trump grozi atakiem, po którym "nie da się odbudować" Iranu

W ostrzeżeniu podkreślono, że taki atak Iran planował przeprowadzić w przypadku nalotów na Iran ze strony USA. FBI ani Biały Dom nie odpowiedziały na prośbę o komentarz w tej sprawie. Od 28 lutego trwa wojna między koalicją USA i Izraela a Iranem. Operacja obejmuje bombardowania celów w Iranie. W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czytaj też: Ostre słowa z Iranu do Trumpa. "Sam się wyeliminujesz"

WOJNA W IRANIE POZA KONTROLĄ? NAWROCKI I SAFE 0%, BROŃ JĄDROWA W POLSCE? | Dudek o Polityce
Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran
Galeria zdjęć 31
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KALIFORNIA