Irańskie drony nad USA? FBI wysłało ostrzeżenie do policji w Kalifornii

FBI ostrzegło pod koniec lutego policję w Kalifornii przed możliwym atakiem dronowym ze strony Iranu.

Według informacji służb bezzałogowce mogłyby zostać wystrzelone z niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA.

Celem potencjalnego uderzenia miałyby być nieokreślone obiekty w Kalifornii.

W ostrzeżeniu wskazano, że taki scenariusz Iran rozważał w przypadku nalotów USA na jego terytorium.

W ostatnim czasie pozyskaliśmy informację, że na początku lutego 2026 roku Iran podobno chciał przeprowadzić atak z zaskoczenia z wykorzystaniem dronów (wystrzelonych z) niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA, a konkretnie przeciwko nieokreślonym celom w Kalifornii - napisano w ostrzeżeniu rozesłanym pod koniec lutego, cytowanym przez ABC News. - Nie mamy dodatkowych informacji o terminie, metodzie, celu ani o wykonawcach tego domniemanego ataku - dodano.

W ostrzeżeniu podkreślono, że taki atak Iran planował przeprowadzić w przypadku nalotów na Iran ze strony USA. FBI ani Biały Dom nie odpowiedziały na prośbę o komentarz w tej sprawie. Od 28 lutego trwa wojna między koalicją USA i Izraela a Iranem. Operacja obejmuje bombardowania celów w Iranie. W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

