Grupa mBanku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców

smartTerminal w telefonie może działać dzięki technologii SoftPOS. Nie musisz mieć przy sobie tradycyjnego terminala, czekać aż się uruchomi, sprawdzać czy jest w nim jeszcze papier, ani wymieniać rolki. Po prostu otwierasz aplikację bankową, klient przykłada telefon, zegarek, pierścień lub kartę i płaci! Operacja trwa zaledwie kilka sekund.

- smartTerminal w aplikacji mBanku to rozwiązanie odpowiadające na tempo i sposób działania firm. Umożliwia rozpoczęcie przyjmowania płatności praktycznie od razu, bez sprzętu i bez formalności. To naturalny krok, bo przedsiębiorcy już dziś prowadzą dużą część swojej działalności w telefonie – mówi Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej.

Dotknięcie i już!

Gdy pracujesz szybko albo mobilnie ten rodzaj płatności to dla ciebie strzał w dziesiątkę - zapłatę możesz przyjąć w dowolnym miejscu: w swoim punkcie usługowym, na targach, pracując w foodtrucku czy u klienta. Wszędzie tam, gdzie zależy ci na szybkości i prostocie obsługi. A co z paragonem? Sprawa jest równie łatwa. Wystarczy z aplikacji przesłać na telefon klienta dokument sprzedaży. smartTerminal w aplikacji oznacza jedno urządzenie, jedną bezpieczną, znaną aplikację i pełną integrację z tym, co już dziś dzieje się w twojej firmie: sprzedażą, wpływami, rozliczeniami czy księgowością. To na razie pilotaż programu, który mBank udostępnia bezpłatnie.

Cyfrowy leasing? Gdzie i kiedy chcesz

Klienci, którzy już skorzystali z drugiej nowości, czyli cyfrowej Platformy mLeasingu, bez wyjątku twierdzą, że następnym razem znów wybiorą to rozwiązanie. Cyfrowa Platforma mLeasingu umożliwia przejście całego procesu płynnie i całkowicie online. W aplikacji wybierasz interesujący cię wariant oferty i – ewentualnie - ubezpieczenie leasingowanego przedmiotu. Jeśli ubezpieczasz go gdzie indziej, umowę dołączasz do wniosku. Masz możliwość podpisania kompletu dokumentów jednorazowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który mLeasing zapewnia ci bezpłatnie.

- Przedsiębiorcy poszukują elastyczności i chcą decydować o finansowaniu wtedy, kiedy mają na to czas, a nie wtedy, kiedy jest czynny oddział. My dajemy im narzędzie, które działa zawsze - niezależnie od miejsca i pory dnia. Cyfrowa Platforma mLeasingu powstała dokładnie z tej potrzeby. To realna odpowiedź na sposób, w jaki dziś funkcjonują firmy - mówi Cezary Raczyński, prezes mLeasingu.

Z obu nowości, zarówno smartterminalu płatniczego w aplikacji mBanku jak i cyfrowej Platformy mLeasingu możesz korzystać w telefonie, a to znakomicie uprości ci życie i pracę.