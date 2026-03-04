To najmniejsze miasto w Polsce. Wszyscy mieszkańcy zmieściliby się w jednym bloku

Krajobraz naszego kraju tworzą zarówno wielkie metropolie tętniące życiem, jak i kameralne ośrodki o zaskakująco małej skali. Jeden z nich wyróżnia się na tle pozostałych, bijąc rekordy pod względem niskiej liczby ludności. Mimo że rozmiarami ustępuje nawet niewielkim osiedlom mieszkaniowym, może pochwalić się rynkiem oraz historycznym rodowodem sięgającym czasów średniowiecza. Mowa o Opatowcu, który oficjalnie dzierży status miasta.

Gdzie leży Opatowiec? Rekordzista z województwa świętokrzyskiego

W powiecie kazimierskim (województwo świętokrzyskie) znajduje się unikatowy punkt na mapie. Opatowiec to oficjalnie najmniejszy ośrodek miejski w kraju, którego populacja jest mniejsza niż liczba sąsiadów w typowym bloku z wielkiej płyty. Zgodnie z aktualnymi statystykami Opatowiec zamieszkuje zaledwie około 307 osób, co plasuje go na samym końcu listy polskich miast pod względem zaludnienia. Warto zauważyć, że wiele polskich wsi liczy tysiące mieszkańców, podczas gdy ten miejski ośrodek zajmuje powierzchnię około 5,5 km².

Burzliwa historia Opatowca. Prawa miejskie odzyskane po 150 latach

Dzieje tej miejscowości sięgają XI wieku, gdy tereny te należały do tynieckich benedyktynów. Przełom nastąpił w 1271 roku, kiedy to książę Bolesław V Wstydliwy nadał osadzie przywileje miejskie, otwierając drogę do rozwoju handlowego. Przez stulecia ośrodek przeżywał różne koleje losu, osiągając za panowania Kazimierza Wielkiego liczbę ponad 1,2 tys. obywateli. Kres świetności położyły władze carskie, które w 1869 roku zdegradowały miejscowość do rzędu wsi. Sytuacja zmieniła się dopiero niedawno. Status miasta został przywrócony 1 stycznia 2019 roku po 150 latach przerwy, co pozwoliło Opatowcowi odzyskać prestiż i stać się najmniejszym miastem w RP.

Co warto zobaczyć w Opatowcu? Atrakcje turystyczne

Mimo niewielkich rozmiarów miasteczko ma sporo do zaoferowania przyjezdnym. Jego malownicze położenie sprawia, że warto tu przyjechać dla samych walorów krajobrazowych, ale widoki to nie wszystko. Turyści odwiedzający ten zakątek powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych punktów. Na liście zabytków znajduje się podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła. Warto odwiedzić także cmentarz wojenny zachowany z czasów I wojny światowej oraz zobaczyć charakterystyczny rynek w sercu miejscowości.